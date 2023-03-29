https://crimea.ria.ru/20230329/chem-tsifrovoy-rubl-otlichaetsya-ot-obychnogo-beznalichnogo--ekspert-1127852917.html

Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт

Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт

Цифровой рубль – это история не про деньги, а про способ передачи информации и алгоритм обработки оперативных данных. В остальном цифровой рубль ничем не... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T20:55

2023-03-29T20:55

2023-03-29T20:55

радио "спутник в крыму"

цифровой рубль

экономика

михаил беляев

россия

финансы

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Цифровой рубль – это история не про деньги, а про способ передачи информации и алгоритм обработки оперативных данных. В остальном цифровой рубль ничем не отличается от обычного безналичного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Гость эфира подчеркнул, что в первую очередь необходимо избавиться от иллюзий, что цифровой рубль – некая "третья" валюта. По его словам, это разновидность безналичных денег, которые обслуживаются определенным алгоритмом."Или же цифровой рубль – это оборот безналичных денег, которые обслуживаются определенным способом, более подходящим современным средствам коммуникации и обработки. Вот и все", – пояснил Беляев. С экономической точки зрения разницы в обороте цифрового и безналичного рубля нет никакой, подчеркнул он.Кандидат экономических наук напомнил, что сейчас население пользуется пластиковыми картами, но при этом никто не вникает в особенности обработки привязанной к ним информации. Доступ к пластиковой банковской карте осуществляется при помощи пин-кода. После ввода кода человек может совершать необходимые ему операции. Обращение с цифровым рублем будет происходить похожим образом, с тем отличием, что ключом будет выступать не пин-код, а какой-то другой набор символов, пояснил эксперт."Цифровой рубль – обычная безналичная валюта, обычный безналичный рубль. Единственное его отличие, что он будет обслуживаться другими, более современными алгоритмами. Его обращение и эмиссия будет выполняться под контролем Центробанка России. Более того, никакой курсовой разницы между разными видами рубля не будет", – подчеркнул Беляев.Он также обратил внимание, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к биткоину и другим видам неподконтрольных цифровых валют, которые выпускаются "неизвестно кем, за пределами центральных банков и банковской системы".Также экономист высказал мнению, что, несмотря на появление цифровых денег, наличные не выйдут из оборота в обозримом будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиПутин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах

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цифровой рубль, экономика, михаил беляев, россия, финансы, крым, мнения