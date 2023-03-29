https://crimea.ria.ru/20230329/chem-tsifrovoy-rubl-otlichaetsya-ot-obychnogo-beznalichnogo--ekspert-1127852917.html
Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт
Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт
Цифровой рубль – это история не про деньги, а про способ передачи информации и алгоритм обработки оперативных данных. В остальном цифровой рубль ничем не... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T20:55
2023-03-29T20:55
2023-03-29T20:55
радио "спутник в крыму"
цифровой рубль
экономика
михаил беляев
россия
финансы
крым
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127853069_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2bbbb9a28ff2f8130f0f1b6bb6e9e4f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Цифровой рубль – это история не про деньги, а про способ передачи информации и алгоритм обработки оперативных данных. В остальном цифровой рубль ничем не отличается от обычного безналичного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Гость эфира подчеркнул, что в первую очередь необходимо избавиться от иллюзий, что цифровой рубль – некая "третья" валюта. По его словам, это разновидность безналичных денег, которые обслуживаются определенным алгоритмом."Или же цифровой рубль – это оборот безналичных денег, которые обслуживаются определенным способом, более подходящим современным средствам коммуникации и обработки. Вот и все", – пояснил Беляев. С экономической точки зрения разницы в обороте цифрового и безналичного рубля нет никакой, подчеркнул он.Кандидат экономических наук напомнил, что сейчас население пользуется пластиковыми картами, но при этом никто не вникает в особенности обработки привязанной к ним информации. Доступ к пластиковой банковской карте осуществляется при помощи пин-кода. После ввода кода человек может совершать необходимые ему операции. Обращение с цифровым рублем будет происходить похожим образом, с тем отличием, что ключом будет выступать не пин-код, а какой-то другой набор символов, пояснил эксперт."Цифровой рубль – обычная безналичная валюта, обычный безналичный рубль. Единственное его отличие, что он будет обслуживаться другими, более современными алгоритмами. Его обращение и эмиссия будет выполняться под контролем Центробанка России. Более того, никакой курсовой разницы между разными видами рубля не будет", – подчеркнул Беляев.Он также обратил внимание, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к биткоину и другим видам неподконтрольных цифровых валют, которые выпускаются "неизвестно кем, за пределами центральных банков и банковской системы".Также экономист высказал мнению, что, несмотря на появление цифровых денег, наличные не выйдут из оборота в обозримом будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиПутин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127853069_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_42bd92c941b8f7a67771c06614d60793.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цифровой рубль, экономика, михаил беляев, россия, финансы, крым, мнения
Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт
Каких изменений стоит ждать россиянам после введения цифрового рубля – экономист
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым.
Цифровой рубль – это история не про деньги, а про способ передачи информации и алгоритм обработки оперативных данных. В остальном цифровой рубль ничем не отличается от обычного безналичного. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Гость эфира подчеркнул, что в первую очередь необходимо избавиться от иллюзий, что цифровой рубль – некая "третья" валюта. По его словам, это разновидность безналичных денег, которые обслуживаются определенным алгоритмом.
"Или же цифровой рубль – это оборот безналичных денег, которые обслуживаются определенным способом, более подходящим современным средствам коммуникации и обработки. Вот и все", – пояснил Беляев.
С экономической точки зрения разницы в обороте цифрового и безналичного рубля нет никакой, подчеркнул он.
Кандидат экономических наук напомнил, что сейчас население пользуется пластиковыми картами, но при этом никто не вникает в особенности обработки привязанной к ним информации. Доступ к пластиковой банковской карте осуществляется при помощи пин-кода. После ввода кода человек может совершать необходимые ему операции. Обращение с цифровым рублем будет происходить похожим образом, с тем отличием, что ключом будет выступать не пин-код, а какой-то другой набор символов, пояснил эксперт.
"Цифровой рубль – обычная безналичная валюта, обычный безналичный рубль. Единственное его отличие, что он будет обслуживаться другими, более современными алгоритмами. Его обращение и эмиссия будет выполняться под контролем Центробанка России. Более того, никакой курсовой разницы между разными видами рубля не будет", – подчеркнул Беляев.
Он также обратил внимание, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к биткоину и другим видам неподконтрольных цифровых валют, которые выпускаются "неизвестно кем, за пределами центральных банков и банковской системы".
"Цифровой рубль – это история не про деньги, а про передачу информации. В информационной сфере постоянно появляются новинки, которые позволяют быстрее и безопаснее передавать информацию. Так как деньги применяются в личном, корпоративном, банковском оборотах и в бухгалтерских документах, то цифровые деньги позволят "сшить" все эти зоны. Более удобно, быстро и прозрачно проводить необходимые операции. Еще один неоспоримый плюс – каналы для передачи информации (цифрового рубля – ред) более защищены от стороннего внедрения, фальсификации и мошенников. В них сложнее проникнуть и сложнее взломать", – резюмировал Беляев.
Также экономист высказал мнению, что, несмотря на появление цифровых денег, наличные не выйдут из оборота в обозримом будущем.
Читайте также на РИА Новости Крым: