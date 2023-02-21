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Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах
Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах
Россия удвоила объемы международных операций в национальной валюте с декабря 2021 года. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T17:01
2023-02-21T17:01
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
экономика
общество
в мире
новости
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия удвоила объемы международных операций в национальной валюте с декабря 2021 года. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что работу над формированием устойчивой и безопасной системы международных расчетов с иностранными партнерами продолжат. Она не будет зависеть от доллара и других западных резервных валют, которые "при такой политике западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер".Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, однако "нигде ничего не добился, и не добьется", заявил Путин. Более того, инициаторы санкций наказали сами себя – спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. При этом своим гражданам говорят, что "во всем виноваты русские".Попытка разорвать хозяйственные связи, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять российскую экономику, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам – такие средства использовались против России в этой кампании, указал президент. "Это и воровство российских валютных резервов, попытка обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию", добавил глава государства.И добавил, что организаторы санкций предрекли обвал российском экономики в феврале-марте этого года, но этого не случилось. При этом полностью потерь избежать не удалось – по итогам прошлого года ВВП страны снизился на 2,1%. При этом совместная работа правительства, парламента, Банка России, субъектов страны, делового сообщества и трудовых коллективов обеспечили устойчивость экономики, защитили граждан, сохранили рабочие места и не допустили дефицита на рынке, поддержали финансовую систему и предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит и в развитие страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявленияПутин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будетЦентробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, экономика, общество, в мире, новости, санкции против россии
Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах

Путин: треть международных расчетов Россия осуществляет в рублях

17:01 21.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия удвоила объемы международных операций в национальной валюте с декабря 2021 года. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Доля российского рубля в международных расчетах в сравнении с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран – это уже больше половины", – сказал Путин.
Президент отметил, что работу над формированием устойчивой и безопасной системы международных расчетов с иностранными партнерами продолжат. Она не будет зависеть от доллара и других западных резервных валют, которые "при такой политике западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер".
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Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, однако "нигде ничего не добился, и не добьется", заявил Путин. Более того, инициаторы санкций наказали сами себя – спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. При этом своим гражданам говорят, что "во всем виноваты русские".
Попытка разорвать хозяйственные связи, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять российскую экономику, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам – такие средства использовались против России в этой кампании, указал президент. "Это и воровство российских валютных резервов, попытка обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию", добавил глава государства.
"Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался – российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе", – подчеркнул российский лидер.
И добавил, что организаторы санкций предрекли обвал российском экономики в феврале-марте этого года, но этого не случилось. При этом полностью потерь избежать не удалось – по итогам прошлого года ВВП страны снизился на 2,1%.
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При этом совместная работа правительства, парламента, Банка России, субъектов страны, делового сообщества и трудовых коллективов обеспечили устойчивость экономики, защитили граждан, сохранили рабочие места и не допустили дефицита на рынке, поддержали финансовую систему и предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит и в развитие страны.
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюРоссияЭкономикаОбществоВ миреНовостиСанкции против России
 
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