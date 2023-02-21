https://crimea.ria.ru/20230221/putin-situatsii-pushki-vmesto-masla-v-rossii-ne-budet-1127124240.html

Путин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будет

Путин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будет - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будет

У российского государства достаточно ресурсов, чтобы обеспечить свою безопасность и не разрушать при этом собственную экономику. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:16

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

новости

экономика

армия и флот

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. У российского государства достаточно ресурсов, чтобы обеспечить свою безопасность и не разрушать при этом собственную экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Путин отметил, что системы управления в РФ оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе."Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей", - заявил президент.Он также указал, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт в России снизился на 2,1%, в то время как в феврале-марте прошлого года страны Запада предрекали падение российского ВВП на 20-25%."Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть: смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", – добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОКак статус страны-налогового убежища отразится на экономике России

https://crimea.ria.ru/20230117/putin-ukazal-na-polozhitelnuyu-dinamiku-v-ekonomike-rossii-1126433355.html

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, новости, экономика, армия и флот, общество