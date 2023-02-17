https://crimea.ria.ru/20230217/putin-utverdil-razmer-pensiy-i-posobiy-dlya-novykh-regionov-rf-i-vdov-svo-1127054147.html

Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных социальных законов. Первый направлен на обеспечение социальных гарантий для отдельных категорий граждан Донецкой РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T16:55

2023-02-17T16:55

2023-02-17T16:55

изменения в пенсионном законодательстве россии

пенсионный фонд рф

владимир путин (политик)

соцзащита

пособия и выплаты

новые регионы россии

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных социальных законов. Первый направлен на обеспечение социальных гарантий для отдельных категорий граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Второй документ обеспечивает социальное обеспечение вдов и вдовцов ветеранов боевых действий. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.Социальные гарантии для новых регионовС 1 марта 20233 года на территории новых регионов начнет действовать система социальной защиты Российской Федерации, которая в том предусматривает право льготных категорий граждан на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг.Выплаты будут производиться в порядке, размерах и на условиях, которые предусмотрены российским законодательством с учетом некоторых особенностей. В частности, если гражданин получал пособие до 1 марта, его размер не может быть уменьшен, и выплаты будут производиться в прежнем объеме. Кроме того, с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года для назначения пособий можно будет использовать как электронный, так и бумажный листок нетрудоспособности.Право на получение пособий имеют граждане РФ, которые проживают или проживали на территории новых субъектов, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают или проживали на данных территориях и выехали в другие субъекты РФ.Если гражданин уже является получателем социальных выплат на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством или выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то ранее назначенные выплаты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на 30 сентября 2022 года.Больничные и пособия по беременности и родамРазмер выплат по больничному листу, а также по беременности, родам и уходу за ребенком будет рассчитываться на основании заработка не ранее 30 сентября 2022 года или среднего дневного заработка.Размер среднего дневного заработка в 2023 году определяется путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня. В 2024 году – путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней. Среднедневной заработок в 2024 году не может превышать 4039,73 рубля.Если получатель не может предоставить сведений о размере заработной платы, выплаты будут начисляться в размере средней ежемесячной страховой выплаты в Крыму.Пенсии и социальные выплатыНа новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других. Особый порядок их назначения начнет действовать с 1 марта 2023 года.Поддержка в натуральной или денежной форме будет предоставляться на основании заявлений и документов, которые подтверждают статус гражданина и его право на получение мер поддержки. При этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода.Право на получение социальных выплат имеют граждане, которые постоянно проживали на территории новых субъектов по состоянию на 30 сентября 2022 года. Или на территории ЛДНР в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, либо на территории Запорожской и Херсонской областей в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, и выехавших за пределы субъектов в Россию, в том числе через территории третьих государств.Назначения пенсий после 1 марта 2023 годаПенсии будут назначаться в заявительном порядке, при этом документы на украинском языке будут приниматься без перевода. Если гражданин обратится за назначением пенсии с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, то выплаты будут назначены с 1 марта 2023 года.Устанавливается особый порядок исчисления стажа, зарплаты и размера пенсии. В частности, вводится сохранная норма, которая будет подлежать индексации. Получить выплату можно будет на почте, переводом на банковскую карту, а также в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Поддержка супругов военных, погибших в зоне СВОВдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли в зоне специальной военной операции, гарантированы максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга. При этом выплаты будут производиться до момента вступления в следующий брак.Отмечается, что ранее супруги военнослужащих не могли претендовать на максимальные выплаты в случае, если проживали с родителями, а не одиноко или только с детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсионный фонд рф, владимир путин (политик), соцзащита, пособия и выплаты, новые регионы россии, сво