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Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
Размер среднего прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:24
2023-01-11T18:24
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
соцзащита
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Размер среднего прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей ориентировочно. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Анализ законодательства четырех новых регионов показал, что такой институт как прожиточный минимум на территории новых регионов ранее не применялся. При этом он необходим для оценки обеспеченности граждан, а также для определения размера всех существующих видов пособий и выплат, в том числе на детей.Вице-премьер добавила, что цифры ориентировочные, так как в правительстве сравнивают прожиточные минимумы этих территорий с соседними регионами, то есть с Ростовской областью и Республикой Крым.Голикова также отметила, что работа по выравниванию прожиточного минимума между старыми и новыми российскими территориями будет проводиться в два этапа. Все выплаты для беременных и семей с детьми будут осуществляться через отделения социального фонда, которые с 1 января 2023 года начали работать в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее вице-премьер сообщила об утверждении минимального размера оплаты труда для новых регионов России.
https://crimea.ria.ru/20230111/v-rossii-utverdili-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-dlya-novykh-regionov-1126348188.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, соцзащита, правительство россии
Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

Голикова: утвержден прожиточный минимум для новых территорий

18:24 11.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Размер среднего прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей ориентировочно. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Анализ законодательства четырех новых регионов показал, что такой институт как прожиточный минимум на территории новых регионов ранее не применялся. При этом он необходим для оценки обеспеченности граждан, а также для определения размера всех существующих видов пособий и выплат, в том числе на детей.
"С 1 января 2023 года на территории Донецкой и Луганской Народных республик будет установлен средний прожиточный минимум в размере 11 200 рублей. Для Херсонской и Запорожской областей он составит 11 644 рубля", – сказала Голикова.
Вице-премьер добавила, что цифры ориентировочные, так как в правительстве сравнивают прожиточные минимумы этих территорий с соседними регионами, то есть с Ростовской областью и Республикой Крым.
Голикова также отметила, что работа по выравниванию прожиточного минимума между старыми и новыми российскими территориями будет проводиться в два этапа. Все выплаты для беременных и семей с детьми будут осуществляться через отделения социального фонда, которые с 1 января 2023 года начали работать в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
17:39
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
Ранее вице-премьер сообщила об утверждении минимального размера оплаты труда для новых регионов России.
Новые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьСоцзащитаПравительство России
 
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