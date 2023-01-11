https://crimea.ria.ru/20230111/utverzhden-razmer-srednego-prozhitochnogo-minimuma-dlya-novykh-territoriy-1126348994.html

Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий

Размер среднего прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T18:24

2023-01-11T18:24

2023-01-11T18:24

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

соцзащита

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Размер среднего прожиточного минимума в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей ориентировочно. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Анализ законодательства четырех новых регионов показал, что такой институт как прожиточный минимум на территории новых регионов ранее не применялся. При этом он необходим для оценки обеспеченности граждан, а также для определения размера всех существующих видов пособий и выплат, в том числе на детей.Вице-премьер добавила, что цифры ориентировочные, так как в правительстве сравнивают прожиточные минимумы этих территорий с соседними регионами, то есть с Ростовской областью и Республикой Крым.Голикова также отметила, что работа по выравниванию прожиточного минимума между старыми и новыми российскими территориями будет проводиться в два этапа. Все выплаты для беременных и семей с детьми будут осуществляться через отделения социального фонда, которые с 1 января 2023 года начали работать в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее вице-премьер сообщила об утверждении минимального размера оплаты труда для новых регионов России.

https://crimea.ria.ru/20230111/v-rossii-utverdili-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-dlya-novykh-regionov-1126348188.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, соцзащита, правительство россии