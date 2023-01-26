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Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы
Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы
С 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T16:14
2023-01-26T16:14
михаил мишустин
соцзащита
фонд социального и пенсионного страхования
правительство россии
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Общероссийские меры социальной поддержки распространят на все четыре новых региона, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Пенсии и стажПенсии по российским нормам жителям новых субъектов страны начнут назначать уже с марта. Правительство предусмотрело возможность их получения и для тех, кто в силу разных причин не может подтвердить свой стаж.Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться."От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. И они должны четко исполняться в каждом регионе Российской Федерации", – подчеркнул Михаил Мишустин.Выплаты по безработицеЖители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получать и пособия по безработице. Правительство направит на эти цели свыше 1 млрд рублей.Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову контролировать внедрение системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.Система ОМС в новых регионах РоссииВключат новые субъекты и в систему обязательного социального страхования. Кабмином подготовлен законопроект, который гарантирует жителям этих регионов оплату больничных. Кроме того, документ определяет правила назначения пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет."Если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объеме", – пояснил Михаил Мишустин.Пособия и прожиточный минимумПодготовлен законопроект, который предусматривает особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема соцподдержки, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено по инициативе президента России.Кроме того, с 2024 года у жителей этих четырех регионов появится возможность заключить социальный контракт. Все эти виды поддержки должны предоставляться в полном объеме и в срок, заключил Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в КрымуУтвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорийВ России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
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михаил мишустин, соцзащита, фонд социального и пенсионного страхования, правительство россии, общество, новые регионы россии, новости
Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы

Мишустин: с 1 марта пенсии жителям новых регионов будут назначаться по российским нормам

16:14 26.01.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Общероссийские меры социальной поддержки распространят на все четыре новых региона, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Пенсии и стаж

Пенсии по российским нормам жителям новых субъектов страны начнут назначать уже с марта. Правительство предусмотрело возможность их получения и для тех, кто в силу разных причин не может подтвердить свой стаж.
"У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, в таких ситуациях будут работать специально созданные межведомственные комиссии. Они проследят, чтобы права жителей были защищены", - рассказал Мишустин.
Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться.
"От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. И они должны четко исполняться в каждом регионе Российской Федерации", – подчеркнул Михаил Мишустин.
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Выплаты по безработице

Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получать и пособия по безработице. Правительство направит на эти цели свыше 1 млрд рублей.
"Необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Для этого будем выделять и необходимые дополнительные средства", – отметил премьер.
Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову контролировать внедрение системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.

Система ОМС в новых регионах России

Включат новые субъекты и в систему обязательного социального страхования. Кабмином подготовлен законопроект, который гарантирует жителям этих регионов оплату больничных. Кроме того, документ определяет правила назначения пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет.
Жители смогут получать компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.
"Если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объеме", – пояснил Михаил Мишустин.
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Пособия и прожиточный минимум

Подготовлен законопроект, который предусматривает особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема соцподдержки, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено по инициативе президента России.
"На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей единое пособие будут получать беременные женщины, а также семьи с детьми до 17 лет. Общероссийские меры соцзащиты распространятся также на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории граждан", - отметил он.
Кроме того, с 2024 года у жителей этих четырех регионов появится возможность заключить социальный контракт. Все эти виды поддержки должны предоставляться в полном объеме и в срок, заключил Михаил Мишустин.
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