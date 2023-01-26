https://crimea.ria.ru/20230126/milliardy-na-vyplaty-mery-sotspodderzhki-rasprostranili-na-novye-regiony-1126603171.html

Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы

Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы

С 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T16:14

2023-01-26T16:14

2023-01-26T16:14

михаил мишустин

соцзащита

фонд социального и пенсионного страхования

правительство россии

общество

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/33/1118143377_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_54b3938593290c507124d1a6238fbc94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Общероссийские меры социальной поддержки распространят на все четыре новых региона, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Пенсии и стажПенсии по российским нормам жителям новых субъектов страны начнут назначать уже с марта. Правительство предусмотрело возможность их получения и для тех, кто в силу разных причин не может подтвердить свой стаж.Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться."От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. И они должны четко исполняться в каждом регионе Российской Федерации", – подчеркнул Михаил Мишустин.Выплаты по безработицеЖители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получать и пособия по безработице. Правительство направит на эти цели свыше 1 млрд рублей.Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову контролировать внедрение системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.Система ОМС в новых регионах РоссииВключат новые субъекты и в систему обязательного социального страхования. Кабмином подготовлен законопроект, который гарантирует жителям этих регионов оплату больничных. Кроме того, документ определяет правила назначения пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет."Если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объеме", – пояснил Михаил Мишустин.Пособия и прожиточный минимумПодготовлен законопроект, который предусматривает особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема соцподдержки, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено по инициативе президента России.Кроме того, с 2024 года у жителей этих четырех регионов появится возможность заключить социальный контракт. Все эти виды поддержки должны предоставляться в полном объеме и в срок, заключил Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в КрымуУтвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорийВ России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230125/kak-oformit-pensiyu-i-posobie-v-krymu-posle-obedineniya-pfr-i-sotsstrakha-1126590450.html

https://crimea.ria.ru/20230110/na-gosuslugakh-stali-dostupny-novye-servisy-dlya-zastrakhovannykh-po-oms-1126319198.html

https://crimea.ria.ru/20230107/novovvedeniya-2023-goda-dlya-invalidov-indeksatsiya-pensiy-i-vyplat-1126291991.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, соцзащита, фонд социального и пенсионного страхования, правительство россии, общество, новые регионы россии, новости