https://crimea.ria.ru/20230126/kak-oformit-edinoe-posobie-na-detey-bez-postoyannoy-registratsii-v-krymu-1126591208.html

Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму

Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму

Временная регистрация по месту жительства является достаточным основанием для оформления единого пособия для беременных и семей с детьми до 17 лет. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T03:09

2023-01-26T03:09

2023-01-26T03:09

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фонд социального и пенсионного страхования

людмила пупышева

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Временная регистрация по месту жительства является достаточным основанием для оформления единого пособия для беременных и семей с детьми до 17 лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования Людмила Пупышева.Единое универсальное пособие начало действовать с 1 января 2023 года. Рассчитывать на этот вид помощи могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. В зависимости от благосостояния семьи размер ежемесячного детского пособия достигнет 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составит от 7 до 14 тысяч рублей.При этом размер пособия устанавливается исходя из размера прожиточного минимума региона, где человек зарегистрирован на постоянной основе. Срок рассмотрения заявления занимает 10 рабочих дней, при возникновении необходимости дополнительной проверки, он может быть увеличен на 20 рабочих дней.Если нет регистрацииЕсли заявитель и его дети по какой-то причине не имеют постоянной регистрации, то наличие регистрации по месту временного проживания также "является достаточным для обращения за данным видом социальной помощи", уточнила Пупышева, отвечая на соответствующий вопрос.При назначении данной выплаты Фонд учитывает не только материальное, но и имущественное благосостояние семьи. Так, жилплощадь на каждого члена семьи не должна превышать 24 квадратных метра для квартиры и 40 квадратных метров жилой площади для дома. В семье не должно быть более одной машины, мотоцикла, легкомоторного катера. Исключение сделано для семей с инвалидами, в этом случае допустимо наличие двух автомобилей.Стоит отметить, что решение об одобрении или отклонении заявления на получение единой выплаты Фонд принимает исходя из документов, полученных от смежников – Единого государственного реестра недвижимости, базы ГИБДД и так далее. Поэтому состояние жилья и его пригодность к проживанию или ветхость автомобиля в автоматическом режиме не учитываются. Поэтому, если квадратные метры непригодны для проживания, а транспорт – для использования, кандидатам на получение пособия необходимо будет самостоятельно подтвердить этот факт. В противном случае заявление на получение пособия будет отклонено.В Крыму за получением единого пособия для более 50 тысяч детей уже обратилис34 тысячи семей. Всего в России принято 532 тысячи заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляУтвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорийГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму Замдиректора отделения Фонда пенсионного и социального страхования в Крыму Людмила Пупышева - о том, как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации 2023-01-26T03:09 true PT2M46S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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