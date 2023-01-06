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Сколько крымчан оформили единое пособие за первую неделю января
Сколько крымчан оформили единое пособие за первую неделю января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Сколько крымчан оформили единое пособие за первую неделю января
За выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T10:52
2023-01-06T10:52
2023-01-06T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. За выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Общественной палате республики."Отделением Социального фонда по Республике Крым с 28 декабря 2022 года было принято 8 985 заявлений на оформление единого пособия, в том числе 371 заявление на пособие для беременных женщин", — говорится в сообщении.За первую неделю работы по новым правилам оформить единое пособие для беременных женщин и семей с детьми по всей России планируют свыше полумиллиона человек. Уточняется, что за выплатой на первого ребенка в Крыму обратилось 279 родителей.С 1 января 2023 года в республике действует единое универсальное пособие, которое объединяет меры поддержки семей с детьми, начиная от беременности женщины и до исполнения ребенку 17 лет. Рассчитывать на помощь могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. В зависимости от благосостояния семьи размер ежемесячного детского пособия достигнет 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составит от 7 до 14 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтруд назвал размер универсальных детских пособийНа выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублейЕдиное универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, общество, соцзащита, новости крыма, экономика, общественная палата крыма
Сколько крымчан оформили единое пособие за первую неделю января
В Крыму за первую неделю 2023 года единое пособие оформили почти девять тысяч человек
10:52 06.01.2023 (обновлено: 11:01 06.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. За выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Общественной палате республики.
"Отделением Социального фонда по Республике Крым с 28 декабря 2022 года было принято 8 985 заявлений на оформление единого пособия, в том числе 371 заявление на пособие для беременных женщин", — говорится в сообщении.
За первую неделю работы по новым правилам оформить единое пособие для беременных женщин и семей с детьми по всей России планируют свыше полумиллиона человек. Уточняется, что за выплатой на первого ребенка в Крыму обратилось 279 родителей.
"532 тысячи заявлений подано на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта", — рассказали
в Социальном фонде, добавив, что выплаты уже назначены более чем для пяти тысяч семей.
С 1 января 2023 года в республике действует единое универсальное пособие, которое объединяет меры поддержки семей с детьми, начиная от беременности женщины и до исполнения ребенку 17 лет. Рассчитывать на помощь могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. В зависимости от благосостояния семьи размер ежемесячного детского пособия достигнет 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составит от 7 до 14 тысяч рублей.
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