https://crimea.ria.ru/20230101/edinoe-universalnoe-posobie-v-krymu-komu-naznachat-i-kuda-obraschatsya-1125991402.html

Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться

Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться

С 1 января 2023 года в республике вводится единое универсальное пособие, которое объединит действующие меры поддержки семей с детьми, начиная от беременности... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T19:08

2023-01-01T19:08

2023-01-01T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в республике вводится единое универсальное пособие, которое объединит действующие меры поддержки семей с детьми, начиная от беременности женщины и до исполнения ребенку 17 лет. Как будет выполнен перерасчет и кому положено пособие в комментарии РИА Новости Крым рассказала вице-премьер республики - министр труда и социальной защиты Елена Романовская."Все будет переведено автоматически, уже идет процесс обмена данными с Пенсионным фондом, инвентаризация всех назначенных дел. Гражданин может по желанию либо остаться на прежних условиях, которые имели место в республике, либо перейти на универсальное пособие в Пенсионный фонд. По примерным подсчетам, в Крыму более 60 тысяч могут претендовать на универсальное пособие, но это их право обратиться за его назначением", - проинформировала она.Эта мера поддержки будет выплачиваться по единым правилам во всех регионах страны, согласно которым рассчитывать на нее могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. В зависимости от благосостояния семьи размер ежемесячного детского пособия достигнет 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составит от 7 до 14 тысяч рублей.И заверила, что все граждане, кому положены выплаты через органы соцзащиты, получат в январе их вовремя и без задержек.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтруд назвал размер универсальных детских пособийНа выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублейДоходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, соцзащита, новости крыма