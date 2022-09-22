Минтруд назвал размер универсальных детских пособий
Минтруд обозначил средний размер универсальных детских пособий для российских семей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения, сообщается на официальном сайте Минтруда.
"В среднем по стране в 2023 году пособие составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Сейчас такое право есть только на второго ребенка", - говорится на сайте профильного министерства.
Универсальное пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, заявление можно будет подать с 1 января 2023 года. Всего в следующем году на такие пособия в РФ направят 1,7 млрд рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.