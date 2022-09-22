https://crimea.ria.ru/20220922/mintrud-nazval-razmer-universalnykh-detskikh-posobiy-1124591335.html

Минтруд назвал размер универсальных детских пособий

Минтруд назвал размер универсальных детских пособий - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Минтруд назвал размер универсальных детских пособий

Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T17:53

2022-09-22T17:53

2022-09-22T17:47

соцзащита

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения, сообщается на официальном сайте Минтруда.Универсальное пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, заявление можно будет подать с 1 января 2023 года. Всего в следующем году на такие пособия в РФ направят 1,7 млрд рублей.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

https://crimea.ria.ru/20220922/dlya-semey-s-nizkimi-dokhodami-razrabotali-universalnoe-posobie-1124587927.html

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соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество