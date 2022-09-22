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Минтруд назвал размер универсальных детских пособий - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Минтруд назвал размер универсальных детских пособий
Минтруд назвал размер универсальных детских пособий - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Минтруд назвал размер универсальных детских пособий
Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T17:53
2022-09-22T17:47
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения, сообщается на официальном сайте Минтруда.Универсальное пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, заявление можно будет подать с 1 января 2023 года. Всего в следующем году на такие пособия в РФ направят 1,7 млрд рублей.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.
https://crimea.ria.ru/20220922/dlya-semey-s-nizkimi-dokhodami-razrabotali-universalnoe-posobie-1124587927.html
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соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество
Минтруд назвал размер универсальных детских пособий

Минтруд обозначил средний размер универсальных детских пособий для российских семей

17:53 22.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети
Дети - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средний размер универсального пособия российским семьям на каждого ребенка составит 7 тысяч, 10,5 тысяч или 14 тысяч рублей в зависимости от материального положения, сообщается на официальном сайте Минтруда.
"В среднем по стране в 2023 году пособие составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Сейчас такое право есть только на второго ребенка", - говорится на сайте профильного министерства.
Универсальное пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, заявление можно будет подать с 1 января 2023 года. Всего в следующем году на такие пособия в РФ направят 1,7 млрд рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
16:00
Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие
 
СоцзащитаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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