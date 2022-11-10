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На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.11.2022
На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T16:03
2022-11-10T16:03
соцзащита
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются с апреля семьям с низким доходом. В них воспитываются почти 5 млн детей.В целом на эти цели в этом году будет направлено 505 млрд рублей.Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.Также Мишустин напомнил, что с 1 января 2023 года в России планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет.
https://crimea.ria.ru/20221108/putin-poruchil-pomogat-roditelyam-v-rossii-zarabatyvat-bolshe-1125285646.html
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соцзащита, михаил мишустин, общество
На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей

Правительство направит еще 27,5 млрд на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет

16:03 10.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ ДНР начали выплаты пенсий и социальных пособий
В ДНР начали выплаты пенсий и социальных пособий - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются с апреля семьям с низким доходом. В них воспитываются почти 5 млн детей.
"Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах", – подчеркнул Михаил Мишустин.
В целом на эти цели в этом году будет направлено 505 млрд рублей.
Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.
Также Мишустин напомнил, что с 1 января 2023 года в России планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет.
Родители с детьми гуляют на территории Массандровского дворца императора Александра III в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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СоцзащитаМихаил МишустинОбщество
 
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