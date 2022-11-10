https://crimea.ria.ru/20221110/na-vyplaty-na-detey-ot-8-do-17-let-napravyat-esche-275-mlrd-rubley-1125313286.html

На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей

На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.11.2022

На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей

Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T16:03

2022-11-10T16:03

2022-11-10T16:03

соцзащита

михаил мишустин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются с апреля семьям с низким доходом. В них воспитываются почти 5 млн детей.В целом на эти цели в этом году будет направлено 505 млрд рублей.Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.Также Мишустин напомнил, что с 1 января 2023 года в России планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет.

https://crimea.ria.ru/20221108/putin-poruchil-pomogat-roditelyam-v-rossii-zarabatyvat-bolshe-1125285646.html

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соцзащита, михаил мишустин, общество