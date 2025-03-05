https://crimea.ria.ru/20250305/v-krymu-vosstanovyat-41-beregoukrepitelnoe-sooruzhenie-za-dva-goda-1144663896.html

В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года

В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года

Ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Такое... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T09:37

2025-03-05T09:37

2025-03-05T09:45

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

берегоукрепительные сооружения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Такое поручение дал глава республики Крым Сергей Аксенов.На ликвидацию последствий "шторма века" в Крыму на 2025 год выделено около 10 млрд рублей, написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он добавил, что все необходимые решения приняты. Определяется источник финансирования. Документы находятся на согласовании у вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.Восстановлению подлежат и объекты, расположенные на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства.После перерасчетов принято решение восстановить в полном объеме 4-километровую линию пляжа в селе Николаевка Симферопольского района.Ранее сообщали, что Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооруженияРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Алуште ускорят ремонт берегоукрепительных сооружений

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, берегоукрепительные сооружения