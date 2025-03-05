https://crimea.ria.ru/20250305/v-krymu-vosstanovyat-41-beregoukrepitelnoe-sooruzhenie-za-dva-goda-1144663896.html
В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года
В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года
Ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Такое... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T09:37
2025-03-05T09:37
2025-03-05T09:45
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
берегоукрепительные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Такое поручение дал глава республики Крым Сергей Аксенов.На ликвидацию последствий "шторма века" в Крыму на 2025 год выделено около 10 млрд рублей, написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он добавил, что все необходимые решения приняты. Определяется источник финансирования. Документы находятся на согласовании у вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.Восстановлению подлежат и объекты, расположенные на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства.После перерасчетов принято решение восстановить в полном объеме 4-километровую линию пляжа в селе Николаевка Симферопольского района.Ранее сообщали, что Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооруженияРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Алуште ускорят ремонт берегоукрепительных сооружений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, берегоукрепительные сооружения
В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года
В Крыму за два года восстановят 41 берегоукрепительное сооружение после "шторма века"
09:37 05.03.2025 (обновлено: 09:45 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт и реконструкция всех берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от стихии в ноябре 2023 года, должны быть завершены в течение двух лет. Такое поручение дал глава республики Крым Сергей Аксенов.
На ликвидацию последствий "шторма века" в Крыму на 2025 год выделено около 10 млрд рублей, написал Аксенов в своем Telegram-канале.
"Необходимо восстановить 41 берегоукрепительное сооружение, пострадавшее от непогоды. Для выполнения всего объема работ необходимо финансирование порядка 43 млрд рублей. В этом году на работы выделяется около 10 млрд рублей", – сообщил глава Крыма.
Он добавил, что все необходимые решения приняты. Определяется источник финансирования. Документы находятся на согласовании у вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.
Восстановлению подлежат и объекты, расположенные на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства.
После перерасчетов принято решение восстановить в полном объеме 4-километровую линию пляжа в селе Николаевка Симферопольского района.
Ранее сообщали
, что Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
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