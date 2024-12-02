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Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште будет ускорен - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште будет ускорен
Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште будет ускорен - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште будет ускорен
Увеличить количество рабочих и техники поручено подрядчику, который осуществляет ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште, пострадавших после "шторма... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T17:07
2024-12-02T17:07
алушта
берегоукрепительные сооружения
новости крыма
крым
юрий гоцанюк
строительство
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Увеличить количество рабочих и техники поручено подрядчику, который осуществляет ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште, пострадавших после "шторма века" в 2023 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По информации Юрия Гоцанюка, на данный момент выполняются первоочередные мероприятия, в том числе ремонт пандусных сходов и парапетов, замена ограждений. Также возводится волногасящая берма и ведется компенсационная отсыпка."Все эти меры значительно продлят срок службы прибрежных зон, повысят уровень безопасности и улучшат их эстетический облик. Аналогичные восстановительные работы также проводятся на набережных Ялты и Николаевки", – отметил председатель Совмина РК.Он напомнил, что по поручению президента России на устранение последствий "шторма века" и укрепление гидротехнических сооружений в Крыму выделено более 4,6 млрд рублей.Ранее глава администрации Судака Евгений Краснов сообщил, что до конца года планируют восстановить дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года.В начале года глава администрации Алушты Галина Огнева в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что на возведение подпорной стены в береговой линии поселка Солнечногорское под Алуштой из городского бюджета выделено 9 миллионов рублей и еще 20 миллионов направлены из республиканской казны на благоустройство местного парка, который прилегает к черте моря.26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в ОрджоникидзеКогда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма векаНа ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей
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алушта, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, строительство, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште будет ускорен

В Алуште для ускорения ремонта берегоукрепительных сооружений увеличат количество рабочих

17:07 02.12.2024
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Алуште для ускорения ремонта берегоукрепительных сооружений увеличат количество рабочих и техники
В Алуште для ускорения ремонта берегоукрепительных сооружений увеличат количество рабочих и техники
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Увеличить количество рабочих и техники поручено подрядчику, который осуществляет ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште, пострадавших после "шторма века" в 2023 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"Поручил подрядной организации мобилизовать дополнительные ресурсы, увеличив количество рабочих до 100 человек и техники до 24 единиц, чтобы выполнить указанные работы в установленные сроки", – говорится в сообщении.

По информации Юрия Гоцанюка, на данный момент выполняются первоочередные мероприятия, в том числе ремонт пандусных сходов и парапетов, замена ограждений. Также возводится волногасящая берма и ведется компенсационная отсыпка.
"Все эти меры значительно продлят срок службы прибрежных зон, повысят уровень безопасности и улучшат их эстетический облик. Аналогичные восстановительные работы также проводятся на набережных Ялты и Николаевки", – отметил председатель Совмина РК.
Он напомнил, что по поручению президента России на устранение последствий "шторма века" и укрепление гидротехнических сооружений в Крыму выделено более 4,6 млрд рублей.
Ранее глава администрации Судака Евгений Краснов сообщил, что до конца года планируют восстановить дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года.
В начале года глава администрации Алушты Галина Огнева в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что на возведение подпорной стены в береговой линии поселка Солнечногорское под Алуштой из городского бюджета выделено 9 миллионов рублей и еще 20 миллионов направлены из республиканской казны на благоустройство местного парка, который прилегает к черте моря.
26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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АлуштаБерегоукрепительные сооруженияНовости КрымаКрымЮрий ГоцанюкСтроительствоУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
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