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На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей
На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.10.2024
На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей
На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T20:25
2024-10-18T20:25
2024-10-18T20:25
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
реконструкция
набережные крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях, добавил руководитель региона. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей.Аксенов отметил, что на объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза."К следующему курортному сезону необходимо обеспечить безопасность и комфортные условия пребывания людей на общедоступных пляжах", - подчеркнул он.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейС зеленью, но без фонарей: фото реконструкции набережной в Приморском
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, реконструкция, набережные крыма, новости крыма
На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей
На ремонт разрушенных штормом берегоукреплений в Крыму выделят 3,2 млрд рублей в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В дальнейшем капитальный ремонт запланирован еще на 25 объектах, реконструкция – на 16. На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях, добавил руководитель региона. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей.
Аксенов отметил, что на объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза.
"К следующему курортному сезону необходимо обеспечить безопасность и комфортные условия пребывания людей на общедоступных пляжах", - подчеркнул он.
В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм
. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.
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