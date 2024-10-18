https://crimea.ria.ru/20241018/na-remont-razrushennykh-shtormom-naberezhnykh-kryma-vydelyat-esche-3-mlrd-rubley-1141202503.html

На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей

На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.10.2024

На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей

На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T20:25

2024-10-18T20:25

2024-10-18T20:25

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

реконструкция

набережные крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях, добавил руководитель региона. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей.Аксенов отметил, что на объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза."К следующему курортному сезону необходимо обеспечить безопасность и комфортные условия пребывания людей на общедоступных пляжах", - подчеркнул он.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейС зеленью, но без фонарей: фото реконструкции набережной в Приморском

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, реконструкция, набережные крыма, новости крыма