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На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей
На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 01.04.2024
На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей
В Крыму начинают восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей. Об РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T17:46
2024-04-01T17:48
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
набережная
экономика
новости крыма
ущерб
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начинают восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Всего, по словам Аксенова, ремонт будет проведен на 23 объектах. Приступят к нему уже на этой неделе."Информация об очередности и сроках выполнения будет сообщена дополнительно. Повторная ревизия набережных будет проведена в конце I полугодия текущего года, чтобы наметить дальнейший план действий", - уточнил глава Республики Крым.При этом для объектов курортной сферы на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и пгт Мирное городского округа Евпатории до конца текущего года арендная плата будет составлять 1 рубль в год, добавил Аксенов. "Также прорабатывается вопрос, чтобы в данных муниципалитетах подобная практика была применена и в отношении нестационарных торговых объектов", - указал глава РК.В ноябре прошлого года глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. В декабре глава республики Сергей Аксенов заявил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей. Подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов.В марте текущего года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Более всего от шторма пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережная, экономика, новости крыма, ущерб, сакский район, евпатория, черноморский район
На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей

8,3 млрд рублей выделено на ремонт разрушенных штормом набережных в Крыму - Аксенов

17:46 01.04.2024 (обновлено: 17:48 01.04.2024)
 
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начинают восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"По поручению президента в 2024 году из федерального бюджета Республике Крым выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных и берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате стихии в ноябре 2023 года", - написал он в Telegram-канале.
Всего, по словам Аксенова, ремонт будет проведен на 23 объектах. Приступят к нему уже на этой неделе.
"Информация об очередности и сроках выполнения будет сообщена дополнительно. Повторная ревизия набережных будет проведена в конце I полугодия текущего года, чтобы наметить дальнейший план действий", - уточнил глава Республики Крым.
При этом для объектов курортной сферы на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и пгт Мирное городского округа Евпатории до конца текущего года арендная плата будет составлять 1 рубль в год, добавил Аксенов.
"Также прорабатывается вопрос, чтобы в данных муниципалитетах подобная практика была применена и в отношении нестационарных торговых объектов", - указал глава РК.
В ноябре прошлого года глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. В декабре глава республики Сергей Аксенов заявил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей. Подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов.
В марте текущего года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Более всего от шторма пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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КрымСергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНабережнаяЭкономикаНовости КрымаУщербСакский районЕвпаторияЧерноморский район
 
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