https://crimea.ria.ru/20240401/na-remont-naberezhnykh-v-krymu-posle-shtorma-vydeleno-83-milliarda-rubley-1136197435.html

На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей

На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 01.04.2024

На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей

В Крыму начинают восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей. Об РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T17:46

2024-04-01T17:46

2024-04-01T17:48

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

набережная

экономика

новости крыма

ущерб

сакский район

евпатория

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134229893_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5fa5776d3ca4973616160591616ce69c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начинают восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Всего, по словам Аксенова, ремонт будет проведен на 23 объектах. Приступят к нему уже на этой неделе."Информация об очередности и сроках выполнения будет сообщена дополнительно. Повторная ревизия набережных будет проведена в конце I полугодия текущего года, чтобы наметить дальнейший план действий", - уточнил глава Республики Крым.При этом для объектов курортной сферы на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и пгт Мирное городского округа Евпатории до конца текущего года арендная плата будет составлять 1 рубль в год, добавил Аксенов. "Также прорабатывается вопрос, чтобы в данных муниципалитетах подобная практика была применена и в отношении нестационарных торговых объектов", - указал глава РК.В ноябре прошлого года глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. В декабре глава республики Сергей Аксенов заявил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей. Подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов.В марте текущего года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Более всего от шторма пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта

крым

сакский район

евпатория

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережная, экономика, новости крыма, ущерб, сакский район, евпатория, черноморский район