https://crimea.ria.ru/20240222/postradavshiy-ot-shtorma-sevastopolskiy-akvarium-otkrylsya-posle-remonta-1135149755.html

Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта

Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта

Старейший в России Севастопольский аквариум открылся после ремонта, об этом в четверг сообщил РИА Новости Крым директор музея-аквариума Алексей Ершов. Доступным РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T13:17

2024-02-22T13:17

2024-02-22T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Старейший в России Севастопольский аквариум открылся после ремонта, об этом в четверг сообщил РИА Новости Крым директор музея-аквариума Алексей Ершов. Доступным для посетителей стал и сильно поврежденный ноябрьским штормом третий зал.По словам директора, из пяти залов аквариума был поврежден только один зал, третий, где частично погибли животные – около 800 обитателей аквариума. Сейчас здесь на экспозиции выставлены порядка 250 животных, коллекция постепенно восстанавливается.В аквариум, посвященный Камбодже, высадили гурамий и барбусов нескольких видов. В центральный бассейн – дорадо, монагуанских цихлид и астранотусов. В бассейн "Африканская деревня" досадили малавийских цихлид, дополнили в администрации музея-аквариума.Ремонтные работы еще будут продолжаться на территории учреждения, однако на работу экспозиции они никак не повлияют. По внешнему фасаду ремонт начнется только с 1 апреля, когда закончатся зимние шторма и потеплеет, подытожило руководство.Третий зал, в котором содержались пресноводные животные, во время ноябрьского шторма был залит морской водой, вследствие чего погибли рыбы. Восстановить коллекции помогли коллеги: своих животных Севастополю подарили Евпаторийский аквариум и "Москвариум", который предоставил около двадцати ценных видов.Здесь "поселились" около трехсот новых обитателей, в их числе – манагуанская цихлазома, в западных странах известная под названием цихлида "ягуар".Ранее сообщалось, что Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуКак изменится экосистема Черного моря после мощного шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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