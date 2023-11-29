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"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя - РИА Новости Крым, 29.11.2023
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T16:05
2023-11-29T16:05
севастополь
севастопольский аквариум
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
общество
москва
рыба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате шторма. Об этом сообщили в севастопольском учреждении.Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.Кроме того, незадолго до происшествия аквариум закупил рыб в Москве и, по счастливому стечению обстоятельств, они не успели доехать до Севастополя.Как отметили в музее-аквариуме, учреждение продолжает работать, на данный момент в нем открыты четыре зала. Также администрация поблагодарила местную жительницу, которая безвозмездно передала новый генератор."Сейчас наши специалисты занимаются восстановлением помещений третьего зала. Они работают по 12-14 часов в сутки, и мы очень надеемся на скорое открытие", - добавили в учреждении.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате шторма и затопления в музее-аквариуме погибли около 500 морских животных. В одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки, нанесен серьезный ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войныЧисло погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
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севастополь, севастопольский аквариум, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, москва, рыба, новости крыма
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя

"Москвариум" подарит 20 видов рыб пострадавшему от стихии музею-аквариуму Севастополя

16:05 29.11.2023
 
© Фото: Севастопольский морской Аквариум-музей Хирург голубой. Обитатель Севастопольского морского Аквариума-музея
 Хирург голубой. Обитатель Севастопольского морского Аквариума-музея
© Фото: Севастопольский морской Аквариум-музей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате шторма. Об этом сообщили в севастопольском учреждении.
"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему Аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб", - говорится в сообщении на странице учреждения в социальной сети.
Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.
Кроме того, незадолго до происшествия аквариум закупил рыб в Москве и, по счастливому стечению обстоятельств, они не успели доехать до Севастополя.
Как отметили в музее-аквариуме, учреждение продолжает работать, на данный момент в нем открыты четыре зала. Также администрация поблагодарила местную жительницу, которая безвозмездно передала новый генератор.
"Сейчас наши специалисты занимаются восстановлением помещений третьего зала. Они работают по 12-14 часов в сутки, и мы очень надеемся на скорое открытие", - добавили в учреждении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате шторма и затопления в музее-аквариуме погибли около 500 морских животных. В одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки, нанесен серьезный ущерб.
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