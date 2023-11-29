https://crimea.ria.ru/20231129/moskvarium-podarit-300-ryb-postradavshemu-akvariumu-sevastopolya-1133178948.html

"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя

"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя - РИА Новости Крым, 29.11.2023

"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T16:05

2023-11-29T16:05

2023-11-29T16:05

севастополь

севастопольский аквариум

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

общество

москва

рыба

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате шторма. Об этом сообщили в севастопольском учреждении.Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.Кроме того, незадолго до происшествия аквариум закупил рыб в Москве и, по счастливому стечению обстоятельств, они не успели доехать до Севастополя.Как отметили в музее-аквариуме, учреждение продолжает работать, на данный момент в нем открыты четыре зала. Также администрация поблагодарила местную жительницу, которая безвозмездно передала новый генератор."Сейчас наши специалисты занимаются восстановлением помещений третьего зала. Они работают по 12-14 часов в сутки, и мы очень надеемся на скорое открытие", - добавили в учреждении.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате шторма и затопления в музее-аквариуме погибли около 500 морских животных. В одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки, нанесен серьезный ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войныЧисло погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольский аквариум, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, москва, рыба, новости крыма