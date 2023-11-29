https://crimea.ria.ru/20231129/moskvarium-podarit-300-ryb-postradavshemu-akvariumu-sevastopolya-1133178948.html
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя - РИА Новости Крым, 29.11.2023
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T16:05
2023-11-29T16:05
2023-11-29T16:05
севастополь
севастопольский аквариум
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
общество
москва
рыба
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/07/1118914182_0:20:801:470_1920x0_80_0_0_959d6650b3fb9f4cb5881e98a84bbc2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате шторма. Об этом сообщили в севастопольском учреждении.Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.Кроме того, незадолго до происшествия аквариум закупил рыб в Москве и, по счастливому стечению обстоятельств, они не успели доехать до Севастополя.Как отметили в музее-аквариуме, учреждение продолжает работать, на данный момент в нем открыты четыре зала. Также администрация поблагодарила местную жительницу, которая безвозмездно передала новый генератор."Сейчас наши специалисты занимаются восстановлением помещений третьего зала. Они работают по 12-14 часов в сутки, и мы очень надеемся на скорое открытие", - добавили в учреждении.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате шторма и затопления в музее-аквариуме погибли около 500 морских животных. В одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки, нанесен серьезный ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войныЧисло погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
севастополь
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/07/1118914182_0:0:665:499_1920x0_80_0_0_3e4160f93036d7642e0343b02aa882b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольский аквариум, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, москва, рыба, новости крыма
"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя
"Москвариум" подарит 20 видов рыб пострадавшему от стихии музею-аквариуму Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе, пострадавшему от сильного подтопления в результате шторма. Об этом сообщили в севастопольском учреждении.
"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему Аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб", - говорится в сообщении на странице учреждения в социальной сети.
Аналогичную помощь предложил Приморский океанариум, находящийся во Владивостоке.
Кроме того, незадолго до происшествия аквариум закупил рыб в Москве и, по счастливому стечению обстоятельств, они не успели доехать до Севастополя.
Как отметили в музее-аквариуме, учреждение продолжает работать, на данный момент в нем открыты четыре зала. Также администрация поблагодарила местную жительницу, которая безвозмездно передала новый генератор.
"Сейчас наши специалисты занимаются восстановлением помещений третьего зала. Они работают по 12-14 часов в сутки, и мы очень надеемся на скорое открытие", - добавили в учреждении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате шторма и затопления в музее-аквариуме погибли около 500 морских животных
. В одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки, нанесен серьезный ущерб.
Читайте также на РИА Новости Крым: