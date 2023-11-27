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В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
Скульптура красноармейца упала из-за урагана на мемориале "Примирения", который был открыт в Севастополе к 100-летию окончания Гражданской войны. Поврежденные... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T18:38
2023-11-27T18:38
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
севастополь
происшествия
новости
штормовое предупреждение
памятники крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Скульптура красноармейца упала из-за урагана на мемориале "Примирения", который был открыт в Севастополе к 100-летию окончания Гражданской войны. Поврежденные фигуры отвезут на реставрацию, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.Уточнено, что одна из фигур устояла, однако и ее временно уберут, поскольку и она пострадала от шторма. Позже скульптуры будут возвращены на прежнее место в отреставрированном виде.Севастополь стал одним из самых пострадавших от непогоды регионов. Свирепствующее море в центре города-героя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, в институте биологии южных морей погиб весь устричный спат, в Аквариуме уничтожены сотни морских животных.По словам губернатора Михаила Развожаева, критических нарушений в городе нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧСВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастополь, происшествия, новости, штормовое предупреждение, памятники крыма
В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны

В Севастополе шторм повредил памятник к 100-летию окончания Гражданской войны

18:38 27.11.2023
 
© РИА НовостиШтормовой ветер повредил памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
Штормовой ветер повредил памятник к 100-летию окончания Гражданской войны - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Скульптура красноармейца упала из-за урагана на мемориале "Примирения", который был открыт в Севастополе к 100-летию окончания Гражданской войны. Поврежденные фигуры отвезут на реставрацию, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.
Уточнено, что одна из фигур устояла, однако и ее временно уберут, поскольку и она пострадала от шторма. Позже скульптуры будут возвращены на прежнее место в отреставрированном виде.
"Из-за шторма возникли проблемы с креплениями, одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть повреждения небольшие - вместе их отвезут на реставрацию и потом вернут на место", - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.
Севастополь стал одним из самых пострадавших от непогоды регионов. Свирепствующее море в центре города-героя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, в институте биологии южных морей погиб весь устричный спат, в Аквариуме уничтожены сотни морских животных.
По словам губернатора Михаила Развожаева, критических нарушений в городе нет.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСевастопольПроисшествияНовостиШтормовое предупреждениеПамятники Крыма
 
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