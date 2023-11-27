https://crimea.ria.ru/20231127/v-sevastopole-upal-pamyatnik-k-100-letiyu-okonchaniya-grazhdanskoy-voyny-1133124116.html

В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны

В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны

Скульптура красноармейца упала из-за урагана на мемориале "Примирения", который был открыт в Севастополе к 100-летию окончания Гражданской войны. Поврежденные... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T18:38

2023-11-27T18:38

2023-11-27T18:38

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

севастополь

происшествия

новости

штормовое предупреждение

памятники крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Скульптура красноармейца упала из-за урагана на мемориале "Примирения", который был открыт в Севастополе к 100-летию окончания Гражданской войны. Поврежденные фигуры отвезут на реставрацию, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.Уточнено, что одна из фигур устояла, однако и ее временно уберут, поскольку и она пострадала от шторма. Позже скульптуры будут возвращены на прежнее место в отреставрированном виде.Севастополь стал одним из самых пострадавших от непогоды регионов. Свирепствующее море в центре города-героя затопило и разбило магазины и кафе на набережной, в институте биологии южных морей погиб весь устричный спат, в Аквариуме уничтожены сотни морских животных.По словам губернатора Михаила Развожаева, критических нарушений в городе нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧСВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастополь, происшествия, новости, штормовое предупреждение, памятники крыма