https://crimea.ria.ru/20231127/iz-za-uragana-v-krymu-postradali-7-chelovek---dvoe-v-bolnitse-1133091823.html

Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

За прошедшие сутки в Республике Крым в результате непогоды в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:25

2023-11-27T09:25

2023-11-27T09:47

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Республике Крым в результате непогоды в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает минздрав РК.В МЧС РФ ранее сообщили об одном пропавшем без вести и четверых пострадавших.Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Ситуация в СевастополеВ Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах.Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света.Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html

евпатория

белогорский район

советский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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