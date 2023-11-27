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Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
За прошедшие сутки в Республике Крым в результате непогоды в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:25
2023-11-27T09:47
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
минздрав крыма
минздрав рф
евпатория
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Республике Крым в результате непогоды в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает минздрав РК.В МЧС РФ ранее сообщили об одном пропавшем без вести и четверых пострадавших.Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке &gt;&gt;Ситуация в СевастополеВ Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах.Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света.Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, минздрав крыма, минздрав рф, евпатория, белогорский район, советский район, крымская погода, погода, погода в крыму, происшествия
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

Число пострадавших от урагана в Крыму выросло до семи - двое в больнице

09:25 27.11.2023 (обновлено: 09:47 27.11.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭвакуация пострадавших от урагана в Крыму
Эвакуация пострадавших от урагана в Крыму
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Республике Крым в результате непогоды в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает минздрав РК.
"У четырех пациентов ушибленные раны, у одного - закрытый перелом. Им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях. Два пациента с общим переохлаждением госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
В МЧС РФ ранее сообщили об одном пропавшем без вести и четверых пострадавших.
Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>

Ситуация в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах.
Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света.
Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств.

Обстановка в Краснодарском крае

На Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.
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