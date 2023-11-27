В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма людей
06:46 27.11.2023 (обновлено: 06:48 27.11.2023)
© Telegram Михаил РазвожаевРазлив воды в поселке Любимовка
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ситуация следующая: Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них двое детей (3 и 9 лет). В пансионате "Лазурь" будут размещены 5 человек. Остальных забрали к себе родственники", – сообщил он.
Кроме того, четырех человек эвакуировали из подтопленных домов с Качинского шоссе.
"В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация. Люди будут размещены в Доме культуры в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением", – добавил губернатор.
И уточнил, что оперштаб продолжает работу.