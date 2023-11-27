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В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма
В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T06:46
2023-11-27T06:48
севастополь
михаил развожаев
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, четырех человек эвакуировали из подтопленных домов с Качинского шоссе.И уточнил, что оперштаб продолжает работу.
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севастополь, михаил развожаев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, крымская погода, погода в крыму
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма

В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма людей

06:46 27.11.2023 (обновлено: 06:48 27.11.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРазлив воды в поселке Любимовка
Разлив воды в поселке Любимовка
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ситуация следующая: Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них двое детей (3 и 9 лет). В пансионате "Лазурь" будут размещены 5 человек. Остальных забрали к себе родственники", сообщил он.

Кроме того, четырех человек эвакуировали из подтопленных домов с Качинского шоссе.

"В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация. Люди будут размещены в Доме культуры в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением", добавил губернатор.

И уточнил, что оперштаб продолжает работу.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеНовости КрымаКрымская погодаПогода в Крыму
 
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