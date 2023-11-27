https://crimea.ria.ru/20231127/v-sevastopole-evakuirovali-postradavshikh-ot-shtorma-1133084564.html

В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма

В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма

В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T06:46

2023-11-27T06:46

2023-11-27T06:48

севастополь

михаил развожаев

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

новости крыма

крымская погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пострадавших от стихии людей эвакуировали в местный пансионат "Лазурь". Всего ночью туда переселили 10 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, четырех человек эвакуировали из подтопленных домов с Качинского шоссе.И уточнил, что оперштаб продолжает работу.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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