https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-propal-bez-vesti-i-troe-postradali-iz-za-shtorma-v-krymu-1133090758.html
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
Один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы в результате обрушившегося на Крым шторма, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:01
2023-11-27T09:01
2023-11-27T09:21
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы в результате обрушившегося на Крым шторма, сообщила пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, в республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек в Евпатории и Сакском районе.Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.Ситуация в СевастополеВ Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах. Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света. Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств. Обстановка в Краснодарском крае На Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости крыма, крым
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
В Крыму из-за шторма один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы – МЧС
09:01 27.11.2023 (обновлено: 09:21 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы в результате обрушившегося на Крым шторма, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Из-за непогоды четыре человека пострадали, один пропал без вести", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек в Евпатории и Сакском районе.
Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей. В пяти многоквартирных домах, в которых проживают 260 человек, нарушено теплоснабжение. К ремонтно-восстановительным работам привлечена 81 бригада.
Ситуация в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, они получили различные травмы и находятся в больницах.
Подтоплены четыре частных дома и первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Более 2,6 тысячи человек остаются без света.
Ураганный ветер повалили 66 деревьев и три рекламных щита. Повреждены кровли 20 домов, обшивка фасадов пяти строений и 20 транспортных средств.
Обстановка в Краснодарском крае
На Кубани на данный момент подтопленных территорий нет. Из двух населенных пунктов спасатели эвакуировали 42 человека, из них 12 детей. Людей разместили в ПВР. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий, повалены более 250 деревьев. В ликвидации последствий задействованы более 1,3 тысячи специалистов и 414 единиц техники.
Штормовое предупреждение
действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с.