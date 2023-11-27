https://crimea.ria.ru/20231127/pod-alushtoy-pyat-sel-bez-sveta-i-razrushennye-naberezhnye-1133081632.html

Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

Под Алуштой из-за урагана полностью без света остались пять сел. Два еще частично обесточены, сообщает глава муниципалитета Галина Огнева. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T00:16

2023-11-27T00:16

2023-11-27T00:16

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

алушта

галина огнева

происшествия

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Под Алуштой из-за урагана полностью без света остались пять сел. Два еще частично обесточены, сообщает глава муниципалитета Галина Огнева. Также ветер повалил шесть деревьев, сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское, торговые павильоны, магазины, кафе, в селе Рыбачье. Есть и другие разрушения - пострадала и Западная набережная. Повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений нет. "Напоминаю, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в ЕДДС по номеру телефона: +79787107112 или 112", - написала Галина Огнева.

https://crimea.ria.ru/20231126/v-krymu-pochti-500-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1133081011.html

алушта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, алушта, галина огнева, происшествия, новости крыма, крым