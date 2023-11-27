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Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
Под Алуштой из-за урагана полностью без света остались пять сел. Два еще частично обесточены, сообщает глава муниципалитета Галина Огнева. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T00:16
2023-11-27T00:16
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
алушта
галина огнева
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Под Алуштой из-за урагана полностью без света остались пять сел. Два еще частично обесточены, сообщает глава муниципалитета Галина Огнева. Также ветер повалил шесть деревьев, сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское, торговые павильоны, магазины, кафе, в селе Рыбачье. Есть и другие разрушения - пострадала и Западная набережная. Повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений нет. "Напоминаю, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в ЕДДС по номеру телефона: +79787107112 или 112", - написала Галина Огнева.
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, алушта, галина огнева, происшествия, новости крыма, крым
Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

В поселках под Алуштой штормом разрушило набережные

00:16 27.11.2023
 
© Пресс-служба администрации АлуштыШторм в Алуште
Шторм в Алуште
© Пресс-служба администрации Алушты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Под Алуштой из-за урагана полностью без света остались пять сел. Два еще частично обесточены, сообщает глава муниципалитета Галина Огнева.
"По состоянию на 23:00, в Алуште без электричества находятся села Приветное, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лучистое, частично Утес и Виноградное, а также трасса Алушта - Симферополь. Всего 60 трансформаторных подстанций",- написала она в своем Telegram - канале.
Также ветер повалил шесть деревьев, сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское, торговые павильоны, магазины, кафе, в селе Рыбачье. Есть и другие разрушения - пострадала и Западная набережная.
Повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений нет.
"Напоминаю, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в ЕДДС по номеру телефона: +79787107112 или 112", - написала Галина Огнева.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеАлуштаГалина ОгневаПроисшествияНовости КрымаКрым
 
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