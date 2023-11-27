https://crimea.ria.ru/20231127/v-portu-yalty-shtormom-otorvalo-barzhu-1133081761.html

В порту Ялты штормом оторвало баржу

В порту Ялты штормом оторвало баржу - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В порту Ялты штормом оторвало баржу

Из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T00:31

2023-11-27T00:31

2023-11-27T00:32

ялта

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

происшествия

янина павленко

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.Подробностей о происшествии нет. Известно также, что от граждан в Единую диспетчерскую службу поступило около 250 сообщений об упавших деревьев и отсутствии электроснабжения. "Множество упавших деревьев, которые стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов. В частности, на Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, а также в Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре, Артеке. Временно нет отопления в пяти многоквартирных домах в Теплой балке (95 абонентов) и на Мухина, 6", - написала Павленко в своем ТГ-канале.По словам мэра, восстанавливать подачу газоснабжения котельной начнут в светлое время суток.Есть повреждения кровель на ул. Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили. В случае возникновения внештатной ситуации, просят звонить на номера ЕДДС +79789014112, 23-93-83, 112.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережныеБолее 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами

https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html

ялта

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ялта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, происшествия, янина павленко, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя