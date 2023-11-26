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В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым.В воскресенье вечером на Крымский полуостров обрушилась стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества. Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьевИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - АксеновВ Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов
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В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России

Аэромобильная группировка МЧС России отправилась в подтопленный район Евпатории

21:34 26.11.2023 (обновлено: 21:35 26.11.2023)
 
© Министр МЧС Крыма Сергей СадаклиевВ Евпатории проводится эвакуация жителей из подтопленных домов
В Евпатории проводится эвакуация жителей из подтопленных домов
© Министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым.

"На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения", - сказано в сообщении.

В воскресенье вечером на Крымский полуостров обрушилась стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.
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