https://crimea.ria.ru/20231126/v-podtoplennuyu-evpatoriyu-napravlena-aeromobilnaya-gruppirovka-mchs-rossii-1133077848.html

В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России

В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России

На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:34

2023-11-26T21:34

2023-11-26T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым.В воскресенье вечером на Крымский полуостров обрушилась стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества. Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьевИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - АксеновВ Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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