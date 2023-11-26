https://crimea.ria.ru/20231126/trassa-simferopol---evpatoriya-zakryta-iz-za-podtopleniya-skhema-obezda-1133074212.html

Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда

Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда

Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T19:58

2023-11-26T19:58

2023-11-26T20:00

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николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко.При планировании проезда в Саки и Симферополь водителей просят двигаться в соответствии с временной схемой объезда.Как сообщает МВД по Крыму, движение автотранспорта осуществляется в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.Как сообщалось ранее, в Евпатории подтапливает жилые дома, расположенные на побережье, местные власти организовали эвакуацию. По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. Из-за поды в Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Читайте также на РИА Новости Крым:Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город СакиШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке КрымаВ Алуште ветер валит деревья и рвет провода - сотня абонентов без света

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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