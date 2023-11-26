Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда
Трасса Симферополь-Евпатория временно закрыта - Минтранс
19:58 26.11.2023 (обновлено: 20:00 26.11.2023)
© МВД по Республике КрымСотрудники Госавтоинспекции Крыма перед затопленным участком дороги Саки - Евпатория
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко.
"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей" - написал министр в своем Telegram-канале.
При планировании проезда в Саки и Симферополь водителей просят двигаться в соответствии с временной схемой объезда.
© Минтранс КрымаСхема объезда затопленного участка дороги Саки - Евпатория
© Минтранс Крыма
Схема объезда затопленного участка дороги Саки - Евпатория
Как сообщает МВД по Крыму, движение автотранспорта осуществляется в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.
Как сообщалось ранее, в Евпатории подтапливает жилые дома, расположенные на побережье, местные власти организовали эвакуацию.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. Из-за поды в Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
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