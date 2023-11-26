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Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб
Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб
В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T19:14
2023-11-26T19:14
2023-11-26T20:14
евпатория
штормовое предупреждение
происшествия
сергей аксенов
новости крыма
крым
сергей садаклиев
елена демидова
безопасность республики крым и севастополя
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, в Евпатории в результате сильного шторма затопило участок ул. Симферопольское шоссе. Для мониторинга ситуации и оказания помощи на место направлено дежурное подразделение Евпаторийского отделения КРЫМ-СПАС в составе пяти человек и одного плавсредства. Как уточнила глава администрации Евпатории Елена Демидова, пока от граждан подано 20 заявок, но, скорее всего их будет больше. "Задействованы все бригады муниципальных предприятий, подразделения МЧС. Пострадавших нет. Людей готовы принять несколько пансионатов и санаториев: "Прибой", "Таврия", "Планета", "Гагарин", - сообщила она.Дорога Евпатория - Саки сейчас работает в однополосном реверсном режиме.При возникновении проблемных ситуаций жителей просят обращаться на страницу главы республики в социальной сети "ВКонтакте (https://vk.com/aksenovrk)". Для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии - звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.Все руководители администраций городов и районов Крыма находятся на рабочих местах и координируют работу по ликвидации последствий урагана.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки В Севастополе перебои в движении транспорта
https://crimea.ria.ru/20231126/smerchi-seli-i-potopy---pik-uragana-pridet-na-kuban-nochyu-1133070314.html
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евпатория, штормовое предупреждение, происшествия, сергей аксенов, новости крыма, крым, сергей садаклиев, елена демидова, безопасность республики крым и севастополя, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб
В Крыму создан оперштаб по борьбе с последствиями стихии
19:14 26.11.2023 (обновлено: 20:14 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Уважаемые крымчане! В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал Аксенов в Telegram.
По информации главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, в Евпатории в результате сильного шторма затопило участок ул. Симферопольское шоссе. Для мониторинга ситуации и оказания помощи на место направлено дежурное подразделение Евпаторийского отделения КРЫМ-СПАС в составе пяти человек и одного плавсредства.
"Проводится эвакуация граждан. Подготовлены два пункта размещения базе санаториев "Гагарин" и "Прибой". Выставлены посты ГИБДД. МЧС Республики Крым обращается к гражданам с просьбой не выезжать в данном направлении. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - говорится в сообщении главы ведомства в Telegram.
Как уточнила глава администрации Евпатории Елена Демидова, пока от граждан подано 20 заявок, но, скорее всего их будет больше.
"Задействованы все бригады муниципальных предприятий, подразделения МЧС. Пострадавших нет. Людей готовы принять несколько пансионатов и санаториев: "Прибой", "Таврия", "Планета", "Гагарин", - сообщила она.
Дорога Евпатория - Саки сейчас работает в однополосном реверсном режиме.
При возникновении проблемных ситуаций жителей просят обращаться на страницу главы республики в социальной сети "ВКонтакте (https://vk.com/aksenovrk)". Для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии - звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.
Все руководители администраций городов и районов Крыма находятся на рабочих местах и координируют работу по ликвидации последствий урагана.
В Крыму
и на Кубани
объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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