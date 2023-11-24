https://crimea.ria.ru/20231124/budut-padat-derevya-i-kryshi-krymchan-predupredili-o-strashnom-uragane-1133037814.html
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
Жесткий ураган обрушится на Крым во второй половине воскресенья, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, что для региона является большой редкостью. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T17:30
2023-11-24T17:30
2023-11-24T17:30
эксклюзивы риа новости крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
черное море
штормовое предупреждение
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Жесткий ураган обрушится на Крым во второй половине воскресенья, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, что для региона является большой редкостью. Об этом сказал в комментарии РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Также он призвал крымчан не покидать в этот период свои дома.Ранее в МЧС Крыма сообщили, что ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в регионе в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. На полуострове объявлено новое штормовое предупреждение.По его словам, такие ветры для Крыма очень редки. Штормить начнет уже в первой половине воскресенья, а уже к вечеру ветер начнет достигать ураганных значений. Также ожидаются ливневые дожди, которые к понедельнику перейдут в заряды мокрого снега и снега.Начиная со второй половины воскресенья людям лучше находиться в помещениях и не выходить на улицу. Кроме того, стоит парковать свои автомобили подальше от любых предметов, которые потенциально могут упасть. Лучше всего в гаражи, сказал Тишковец.В понедельник ветер ослабнет, но все равно сохранит свои штормовые значения. Море будет штормить, высота волн станет достигать несколько метров.Как сообщили в гидрометеорологическом бюро Туапсе, у берегов Туапсе в эти выходные ожидается сильный тягун и волны высотой в шесть метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходныеПодтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия штормаУраганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
центр погоды "фобос", евгений тишковец, черное море, штормовое предупреждение, крымская погода
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
Жесткий ураган обрушится на Крым в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Жесткий ураган обрушится на Крым во второй половине воскресенья, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, что для региона является большой редкостью. Об этом сказал в комментарии РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Также он призвал крымчан не покидать в этот период свои дома.
Ранее в МЧС Крыма сообщили, что ураганный ветер
до 40 м/с прогнозируется в регионе в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. На полуострове объявлено новое штормовое предупреждение.
"Считаю своим долгом предупредить жителей Крыма и все морские суда флота об ураганном ветре в порывах до 28-33 метров в секунду, который обрушится на полуостров и акваторию Черного моря. Это произойдет в воскресенье, 26 ноября, когда придет циклон, когда попрет холодный фронт", – сказал Тишковец.
По его словам, такие ветры для Крыма очень редки. Штормить начнет уже в первой половине воскресенья, а уже к вечеру ветер начнет достигать ураганных значений. Также ожидаются ливневые дожди, которые к понедельнику перейдут в заряды мокрого снега и снега.
"Это очень жестокий ветер. 33 метра в секунду – это 126 километров в час, это напор воздушного потока силой около 100 килограммов на метр квадратный. Значит, со стопроцентной вероятностью будет что-то падать. Будут падать деревья, будет срывать кровлю и рекламные конструкции. Все предметы, которые обладают высокой парусностью, окажутся под угрозой снесения", – предупредил специалист.
Начиная со второй половины воскресенья людям лучше находиться в помещениях и не выходить на улицу. Кроме того, стоит парковать свои автомобили подальше от любых предметов, которые потенциально могут упасть. Лучше всего в гаражи, сказал Тишковец.
В понедельник ветер ослабнет, но все равно сохранит свои штормовые значения. Море будет штормить, высота волн станет достигать несколько метров.
Как сообщили в гидрометеорологическом бюро Туапсе, у берегов Туапсе в эти выходные ожидается сильный тягун и волны
высотой в шесть метров.
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