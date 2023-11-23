https://crimea.ria.ru/20231123/uragannyy-veter-livni-i-sneg-na-krym-nadvigaetsya-pogodnyy-apokalipsis-1133002079.html

Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис

Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис

В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыНочные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четвергПоследствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции

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