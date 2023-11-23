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Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис
Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис
В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T12:43
2023-11-23T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыНочные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четвергПоследствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
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Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис

В Крыму на выходных ожидаются ураганный ветер до 38 м/с и ливни с мокрым снегом

12:43 23.11.2023 (обновлено: 13:23 23.11.2023)
 
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Штормовые тучи на закате - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 м/с, местами до 38 м/с", – говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.
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