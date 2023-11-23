https://crimea.ria.ru/20231123/nochnye-zamorozki-dozhd-i-mokryy-sneg-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1132974491.html
Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшится, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T00:01
2023-11-23T00:01
2023-11-23T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшится, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью дождь, +4...+6 градусов, днем без осадков, +6...+8.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, температура воздуха от -1 до +1 градуса, днем без осадков, +4...+6.В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, температура воздуха от нуля до +4 градусов, днем без осадков, столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231122/burya-s-mokrym-snegom-i-shtormovym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1132958305.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг дождь и мокрый снег, ночью заморозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшится, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +6 градусов, днем +2…+7, в горах около нуля", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью дождь, +4...+6 градусов, днем без осадков, +6...+8.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, температура воздуха от -1 до +1 градуса, днем без осадков, +4...+6.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, температура воздуха от нуля до +4 градусов, днем без осадков, столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.