https://crimea.ria.ru/20231123/nochnye-zamorozki-dozhd-i-mokryy-sneg-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1132974491.html

Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшится, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T00:01

2023-11-23T00:01

2023-11-23T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшится, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью дождь, +4...+6 градусов, днем без осадков, +6...+8.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, температура воздуха от -1 до +1 градуса, днем без осадков, +4...+6.В Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, температура воздуха от нуля до +4 градусов, днем без осадков, столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231122/burya-s-mokrym-snegom-i-shtormovym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1132958305.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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