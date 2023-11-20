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Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма

Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма

Наносы грунта, подтопления, разрушенный мост – в Ялте продолжается объезд районов, которые больше всего пострадали от стихии. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T18:22

2023-11-20T18:22

2023-11-20T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Наносы грунта, подтопления, разрушенный мост – в Ялте продолжается объезд районов, которые больше всего пострадали от стихии. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Восстановительные работы ведутся также в Гурзуфе. По словам Янины Павленко, здесь есть вопросы к подрядчику, который строит жилой комплекс на месте пансионата "Геолог". Прямо под стройкой обвалился грунт. В результате, засыпан автомобиль, водой подтоплены домовладения.Мэр заверила, что администрация поможет людям навести порядок. Но они, в свою очередь, должны убрать с муниципальной земли свои самовольные ограждения.Последствия разгула стихии будут устранять и в микрорайоне Васильевка. Здесь вода разрушила мост на улице Донской. По информации главы администрации Ялты, мост планируют восстановить.Ранее сообщалось, что в Ялте из-за порывов ветра была повреждена труба котельной. В результате, без отопления оказалось более 1,5 тысяч человек.Всего за минувшие сутки в городе по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято порядка 300 обращений. Янина Павленко сообщала, что сильные ливни привели к повреждениям части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. В Алупке на улице Амет-хана Султана упала подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхРазгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы

https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html

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