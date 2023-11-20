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Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма
Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма
Наносы грунта, подтопления, разрушенный мост – в Ялте продолжается объезд районов, которые больше всего пострадали от стихии. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T18:22
2023-11-20T18:22
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Наносы грунта, подтопления, разрушенный мост – в Ялте продолжается объезд районов, которые больше всего пострадали от стихии. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Восстановительные работы ведутся также в Гурзуфе. По словам Янины Павленко, здесь есть вопросы к подрядчику, который строит жилой комплекс на месте пансионата "Геолог". Прямо под стройкой обвалился грунт. В результате, засыпан автомобиль, водой подтоплены домовладения.Мэр заверила, что администрация поможет людям навести порядок. Но они, в свою очередь, должны убрать с муниципальной земли свои самовольные ограждения.Последствия разгула стихии будут устранять и в микрорайоне Васильевка. Здесь вода разрушила мост на улице Донской. По информации главы администрации Ялты, мост планируют восстановить.Ранее сообщалось, что в Ялте из-за порывов ветра была повреждена труба котельной. В результате, без отопления оказалось более 1,5 тысяч человек.Всего за минувшие сутки в городе по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято порядка 300 обращений. Янина Павленко сообщала, что сильные ливни привели к повреждениям части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. В Алупке на улице Амет-хана Султана упала подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхРазгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
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Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма

Последствия разгула стихии продолжают выявлять и устранять в Ялте

18:22 20.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПодтопления и разрушенный мост в Ялте
Подтопления и разрушенный мост в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Наносы грунта, подтопления, разрушенный мост – в Ялте продолжается объезд районов, которые больше всего пострадали от стихии. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В Краснокаменке большие наносы грунта, есть подтопления домовладений. Думаем, как перехватывать воду выше пострадавших участков. Сейчас с помощью техники убираем наносы, помогаем расчищать дворы", - написала мэр в своем Telegram-канале.
Восстановительные работы ведутся также в Гурзуфе. По словам Янины Павленко, здесь есть вопросы к подрядчику, который строит жилой комплекс на месте пансионата "Геолог". Прямо под стройкой обвалился грунт. В результате, засыпан автомобиль, водой подтоплены домовладения.
Мэр заверила, что администрация поможет людям навести порядок. Но они, в свою очередь, должны убрать с муниципальной земли свои самовольные ограждения.
Последствия разгула стихии будут устранять и в микрорайоне Васильевка. Здесь вода разрушила мост на улице Донской. По информации главы администрации Ялты, мост планируют восстановить.
"Мы ждем, когда спадет вода. Осуществим обследование этого сооружения и примем верное инженерное решение, чтобы в скорейшем времени восстановить здесь сообщение. Отрезанных домовладений нет, так как есть подъезд со стороны троллейбусного парка", - объяснила Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что в Ялте из-за порывов ветра была повреждена труба котельной. В результате, без отопления оказалось более 1,5 тысяч человек.
Всего за минувшие сутки в городе по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято порядка 300 обращений. Янина Павленко сообщала, что сильные ливни привели к повреждениям части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. В Алупке на улице Амет-хана Султана упала подпорная стена.
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