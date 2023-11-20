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Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T11:59
2023-11-20T11:59
2023-11-20T11:59
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове. Об этом сообщает минтранс РК.По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн соли. На дежурстве находятся 12 единиц спецтехники. "Специалисты мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на изменения для обеспечения безопасного движения", - говорится в сообщении минтранса в Telegram-канале.В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег, в настоящее время обильный снегопад идет в районе Ангарского перевала, там работает дорожная техника. Водителей просят соблюдать скоростной режим.Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html
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Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
Из-за непогоды филиалы предприятия Крымавтодор работают в круглосуточном режиме