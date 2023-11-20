Рейтинг@Mail.ru
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231120/krymskie-avtodorozhniki-pereshli-na-kruglosutochnyy-rezhim-raboty-1132909582.html
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T11:59
2023-11-20T11:59
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
минтранс крыма
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132909839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a0dd4353e36207e9a80c552849239af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове. Об этом сообщает минтранс РК.По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн соли. На дежурстве находятся 12 единиц спецтехники. "Специалисты мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на изменения для обеспечения безопасного движения", - говорится в сообщении минтранса в Telegram-канале.В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег, в настоящее время обильный снегопад идет в районе Ангарского перевала, там работает дорожная техника. Водителей просят соблюдать скоростной режим.Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132909839_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b64dd9208bc79afdd40922fa89e5667b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымавтодор, минтранс крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы

Из-за непогоды филиалы предприятия Крымавтодор работают в круглосуточном режиме

11:59 20.11.2023
 
© КрымавтодорДорожная техника в районе Ангарского перевала в Крыму
Дорожная техника в районе Ангарского перевала в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове. Об этом сообщает минтранс РК.
По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн соли.
В местах с интенсивным транспортным потоком - на Ангарском перевале, а также на подъездных путях к Симферополю - провели обработку для предотвращения образования наледи. Движение автомобилей на Ангарском и Грушевском перевалах в Крыму осуществляется в штатном режиме.
На дежурстве находятся 12 единиц спецтехники.
"Специалисты мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на изменения для обеспечения безопасного движения", - говорится в сообщении минтранса в Telegram-канале.
В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег, в настоящее время обильный снегопад идет в районе Ангарского перевала, там работает дорожная техника. Водителей просят соблюдать скоростной режим.
Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.
По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет
Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
Последствия непогоды в Евпатории
11:01
Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымавтодорМинтранс КрымаШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
12:51В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
12:36Главе города в Крыму вынесли приговор
12:10Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
11:59Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
11:24"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины
11:01Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
10:44Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека
10:26Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
10:08Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое
10:00Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море
09:42Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
09:02В Симферополе возможны перебои с водой
08:49Аман Тулеев: биография
08:33В Крыму выпал снег
08:03Крымский мост: обстановка на утро понедельника
07:50Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов
07:23В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
06:59В Севастополе остановились катера и паром
06:49В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
Лента новостейМолния