https://crimea.ria.ru/20231120/krymskie-avtodorozhniki-pereshli-na-kruglosutochnyy-rezhim-raboty-1132909582.html

Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы

Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы

Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T11:59

2023-11-20T11:59

2023-11-20T11:59

ситуация на дорогах крыма

крымавтодор

минтранс крыма

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132909839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a0dd4353e36207e9a80c552849239af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Филиалы предприятия "Крымавтодор" в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове. Об этом сообщает минтранс РК.По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн соли. На дежурстве находятся 12 единиц спецтехники. "Специалисты мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на изменения для обеспечения безопасного движения", - говорится в сообщении минтранса в Telegram-канале.В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег, в настоящее время обильный снегопад идет в районе Ангарского перевала, там работает дорожная техника. Водителей просят соблюдать скоростной режим.Вследствие аварий из-за сильного ветра на утро понедельника без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан.По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом

https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, минтранс крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма