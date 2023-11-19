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Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет
Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет
В Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки. Об этом сообщила глава города Елена... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T15:05
2023-11-19T15:05
евпатория
новости крыма
елена демидова
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штормовое предупреждение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.По ее словам, непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, "создала по городу много проблем".Ликвидацией последствий стихии занимаются коммунальщики и сотрудники управляющих компаний. При этом Демидова добавила, что ситуация осложняется непрекращающимся дождем. Глава администрации попросила горожан набраться терпения, так как "объем работы по городу действительно большой".Ранее глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил, что более половины абонентов остались без электричества из-за обрывов линий и подтопления трансформаторных подстанций. В соседней Херсонской области непогода также стала причиной перебоев в электроснабжении 50 городов и сел.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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евпатория, новости крыма, елена демидова, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, стихия
Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет

Повалены деревья и не работают светофоры, перебои со светом – что происходит в Евпатории

15:05 19.11.2023
 
© Telegram Елена ДемидоваВ Евпатории после урагана
В Евпатории после урагана
© Telegram Елена Демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.
По ее словам, непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, "создала по городу много проблем".
"Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов (узловое устройство для разведения электроэнергии от магистральной сети до потребителей, – ред.), несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки", – написала в своем Telegram-канале Демидова.
Ликвидацией последствий стихии занимаются коммунальщики и сотрудники управляющих компаний. При этом Демидова добавила, что ситуация осложняется непрекращающимся дождем. Глава администрации попросила горожан набраться терпения, так как "объем работы по городу действительно большой".
Ранее глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил, что более половины абонентов остались без электричества из-за обрывов линий и подтопления трансформаторных подстанций. В соседней Херсонской области непогода также стала причиной перебоев в электроснабжении 50 городов и сел.
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.
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ЕвпаторияНовости КрымаЕлена ДемидоваКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеСтихия
 
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Заголовок открываемого материала
15:05Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет
14:49Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области
14:27Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе
14:13На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ
13:37Стихия обесточила половину города Саки в Крыму
13:21Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
12:57Глава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги
12:28Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность
11:50Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
11:39Пять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект
11:08ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области
10:40Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известно
10:28Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации
10:10Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
09:34Перекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорога
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