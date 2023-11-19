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Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет

Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нет

В Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки. Об этом сообщила глава города Елена... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T15:05

2023-11-19T15:05

2023-11-19T15:05

евпатория

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штормовое предупреждение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.По ее словам, непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, "создала по городу много проблем".Ликвидацией последствий стихии занимаются коммунальщики и сотрудники управляющих компаний. При этом Демидова добавила, что ситуация осложняется непрекращающимся дождем. Глава администрации попросила горожан набраться терпения, так как "объем работы по городу действительно большой".Ранее глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил, что более половины абонентов остались без электричества из-за обрывов линий и подтопления трансформаторных подстанций. В соседней Херсонской области непогода также стала причиной перебоев в электроснабжении 50 городов и сел.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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