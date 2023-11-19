https://crimea.ria.ru/20231119/udar-stikhii-v-krymu-skhod-selya-podem-urovnya-rek-i-pereboi-so-svetom-1132891250.html

Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом

Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом

В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T11:50

2023-11-19T11:50

2023-11-19T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.В Ялте затоплены квартиры и сошел сель в ГурзуфеГлава Ялты Янина Павленко сообщила, что осадки не прекращаются уже более суток. В результате в городском округе фиксируют подъем уровня воды в реках.Кроме того, на подтопления квартир жалуются жильцы домов, где в настоящее время проводится ремонт кровель. "Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования", – добавила Павленко.При этом ситуацию в городском округе глава администрации назвала "контролируемой". По ее словам, во многом этому способствовала проведенная ранее генеральная уборка и прочистка ливневок. Благодаря этому "вода уходит". Справляются с потоком и реки, в том числе благодаря их глобальной расчистке, добавила Павленко.Также она сообщила о сходе селя в Гурзуфе. Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе. Работают специалисты "Крымэнерго". Упавшее дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии. Также подтоплен подземный переход у овощного рынка.Черноморский район без света и водыВ Черноморском районе Крыма без света и воды остаются жители поселка Черноморское. Здесь из-за обрыва линий энергопередачи остановилась работы скважины. Над устранением последствий работают 139 бригад, 250 человек, 120 единиц техники от "Крымэнерго".В Керчи поваленные деревья и обрывы проводовВ администрации Керчи предупредили жителей об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать меры безопасности.На данный момент в городе около 20 поваленных деревьев. На месте работают пять бригад. Первоочередная задача – освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома.Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного устранения последствий шквального ветра. При возникновении чрезвычайной ситуации жителям необходимо звонить по телефонам 101 или 112.В Севастополе подтопило жилые домаВ Севастополе зафиксированы потопления в Артиллерийской бухте, а также на Фиолентовском шоссе в районе авторынка, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов."Подтопления незначительные, автомобили проезжают", – уточнил Горлов.При этом он отметил, что упавших деревьев в результате разгула стихии не выявлено. Управляющие компании и коммунальные службы мониторят обстановку в режиме реального времени, добавил он. Зафиксированы подтопления жилых домов. В частности, в доме №7 по улице Кожанова подтопило подъезд, в доме по улице Ленина – квартиру. В настоящее время сотрудники специальных служб и управляющих компаний занимаются устранением.Непогода не отразилась на работе катеров и паромов в Севастополе. При этом в профильном департаменте предупредили, что "объявленное штормовое предупреждение может повлиять на работу морского пассажирского транспорта". В случае изменений в его работе информация будет размещена дополнительно.В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеСогласно прогнозу Росгидромета, в течение дня воскресенья в Керченском проливе сильный ветер 23-28 м/сек и волной высотой 1,3-2,0 метра, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +11."В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду", – сказано в сообщении Росморречфлота.

https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html

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