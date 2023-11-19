https://crimea.ria.ru/20231119/udar-stikhii-v-krymu-skhod-selya-podem-urovnya-rek-i-pereboi-so-svetom-1132891250.html
Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Удар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T11:50
2023-11-19T11:50
2023-11-19T12:26
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости
ялта
гурзуф
янина павленко
севастополь
евгений горлов
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.В Ялте затоплены квартиры и сошел сель в ГурзуфеГлава Ялты Янина Павленко сообщила, что осадки не прекращаются уже более суток. В результате в городском округе фиксируют подъем уровня воды в реках.Кроме того, на подтопления квартир жалуются жильцы домов, где в настоящее время проводится ремонт кровель. "Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования", – добавила Павленко.При этом ситуацию в городском округе глава администрации назвала "контролируемой". По ее словам, во многом этому способствовала проведенная ранее генеральная уборка и прочистка ливневок. Благодаря этому "вода уходит". Справляются с потоком и реки, в том числе благодаря их глобальной расчистке, добавила Павленко.Также она сообщила о сходе селя в Гурзуфе. Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе. Работают специалисты "Крымэнерго". Упавшее дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии. Также подтоплен подземный переход у овощного рынка.Черноморский район без света и водыВ Черноморском районе Крыма без света и воды остаются жители поселка Черноморское. Здесь из-за обрыва линий энергопередачи остановилась работы скважины. Над устранением последствий работают 139 бригад, 250 человек, 120 единиц техники от "Крымэнерго".В Керчи поваленные деревья и обрывы проводовВ администрации Керчи предупредили жителей об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать меры безопасности.На данный момент в городе около 20 поваленных деревьев. На месте работают пять бригад. Первоочередная задача – освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома.Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного устранения последствий шквального ветра. При возникновении чрезвычайной ситуации жителям необходимо звонить по телефонам 101 или 112.В Севастополе подтопило жилые домаВ Севастополе зафиксированы потопления в Артиллерийской бухте, а также на Фиолентовском шоссе в районе авторынка, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов."Подтопления незначительные, автомобили проезжают", – уточнил Горлов.При этом он отметил, что упавших деревьев в результате разгула стихии не выявлено. Управляющие компании и коммунальные службы мониторят обстановку в режиме реального времени, добавил он. Зафиксированы подтопления жилых домов. В частности, в доме №7 по улице Кожанова подтопило подъезд, в доме по улице Ленина – квартиру. В настоящее время сотрудники специальных служб и управляющих компаний занимаются устранением.Непогода не отразилась на работе катеров и паромов в Севастополе. При этом в профильном департаменте предупредили, что "объявленное штормовое предупреждение может повлиять на работу морского пассажирского транспорта". В случае изменений в его работе информация будет размещена дополнительно.В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеСогласно прогнозу Росгидромета, в течение дня воскресенья в Керченском проливе сильный ветер 23-28 м/сек и волной высотой 1,3-2,0 метра, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +11."В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду", – сказано в сообщении Росморречфлота.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости, ялта, гурзуф, янина павленко, севастополь, евгений горлов, гуп рк "крымэнерго", керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.
В Ялте затоплены квартиры и сошел сель в Гурзуфе
Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что осадки не прекращаются уже более суток. В результате в городском округе фиксируют подъем уровня воды в реках.
"Есть подтопления четырех подвалов в поселке Краснокаменка – сотрудники МЧС и коммунальные службы города на месте, ликвидируют последствия. На улице Мицко упало дерево – на месте уже работают сотрудники "Зеленстроя", – написала в своем Telegram-канале Павленко.
Кроме того, на подтопления квартир жалуются жильцы домов, где в настоящее время проводится ремонт кровель. "Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования", – добавила Павленко.
При этом ситуацию в городском округе глава администрации назвала "контролируемой". По ее словам, во многом этому способствовала проведенная ранее генеральная уборка и прочистка ливневок. Благодаря этому "вода уходит". Справляются с потоком и реки, в том числе благодаря их глобальной расчистке, добавила Павленко.
Также она сообщила о сходе селя в Гурзуфе. Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе. Работают специалисты "Крымэнерго". Упавшее дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде на выезде к Ливадии. Также подтоплен подземный переход у овощного рынка.
Черноморский район без света и воды
В Черноморском районе Крыма без света и воды остаются жители поселка Черноморское
. Здесь из-за обрыва линий энергопередачи остановилась работы скважины. Над устранением последствий работают 139 бригад, 250 человек, 120 единиц техники от "Крымэнерго".
В Керчи поваленные деревья и обрывы проводов
В администрации Керчи предупредили жителей об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать меры безопасности.
"Черченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены. Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства устраняет аварии на своих трубопроводах. Котельные и теплопункты работают в штатном режиме. Есть точечные обращения, все они отрабатываются", – сообщил в своем Telegram-канале глава Керчи Святослав Брусаков.
На данный момент в городе около 20 поваленных деревьев. На месте работают пять бригад. Первоочередная задача – освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома.
"Особых подтоплений по городу нет. Ливневки справились с дождевой водой, за исключением ливневой канализации по ул. Генерала Петрова. Сейчас ведется ее расчистка. В ближайшее время движение по этому участку будет налажено", – добавил Брусаков.
Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного устранения последствий шквального ветра. При возникновении чрезвычайной ситуации жителям необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
В Севастополе подтопило жилые дома
В Севастополе зафиксированы потопления в Артиллерийской бухте, а также на Фиолентовском шоссе в районе авторынка, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.
"Подтопления незначительные, автомобили проезжают", – уточнил Горлов.
При этом он отметил, что упавших деревьев в результате разгула стихии не выявлено. Управляющие компании и коммунальные службы мониторят обстановку в режиме реального времени, добавил он. Зафиксированы подтопления жилых домов. В частности, в доме №7 по улице Кожанова подтопило подъезд, в доме по улице Ленина – квартиру. В настоящее время сотрудники специальных служб и управляющих компаний занимаются устранением.
Непогода не отразилась на работе катеров и паромов в Севастополе. При этом в профильном департаменте предупредили, что "объявленное штормовое предупреждение может повлиять на работу морского пассажирского транспорта". В случае изменений в его работе информация будет размещена дополнительно.
В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
Согласно прогнозу Росгидромета, в течение дня воскресенья в Керченском проливе сильный ветер 23-28 м/сек и волной высотой 1,3-2,0 метра, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +11.
"В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду", – сказано
в сообщении Росморречфлота.