https://crimea.ria.ru/20231119/shtormovoy-veter-i-dvukhmetrovye-volny-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1132890076.html

Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа

Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа

В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Штормовое предупреждение в Керченском проливе было введено накануне и позднее из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена.За минувшие сутки паромы выполнили 4 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 19 ноября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 394 940 пассажиров и 225 982 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 600 рейсов.В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.

https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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