https://crimea.ria.ru/20231119/shtormovoy-veter-i-dvukhmetrovye-volny-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1132890076.html
Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T10:10
2023-11-19T10:10
2023-11-19T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Штормовое предупреждение в Керченском проливе было введено накануне и позднее из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена.За минувшие сутки паромы выполнили 4 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 19 ноября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 394 940 пассажиров и 225 982 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 600 рейсов.В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра 28 метров в секунду
10:10 19.11.2023 (обновлено: 10:11 19.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 23-28 м/сек и волной высотой 1,3-2,0 м. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 ноября ветер восточный 23-28 м/сек, дождь, местами очень сильный, видимость хорошая, местами в дожде 200-500 м, высота волн 1,3-2,0 м, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +11", – говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение в Керченском проливе было введено накануне
и позднее из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена
.
За минувшие сутки паромы выполнили 4 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 19 ноября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 394 940 пассажиров и 225 982 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 600 рейсов.
В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.