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Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа
В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T10:10
2023-11-19T10:11
керченская паромная переправа
керченский пролив
штормовое предупреждение
новости крыма
морской транспорт
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Штормовое предупреждение в Керченском проливе было введено накануне и позднее из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена.За минувшие сутки паромы выполнили 4 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 19 ноября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 394 940 пассажиров и 225 982 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 600 рейсов.В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
https://crimea.ria.ru/20231119/perekryt-proezd-na-arabatskuyu-strelku--podtoplena-avtodoroga-1132889682.html
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Штормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправа

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра 28 метров в секунду

10:10 19.11.2023 (обновлено: 10:11 19.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 23-28 м/сек и волной высотой 1,3-2,0 м. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 ноября ветер восточный 23-28 м/сек, дождь, местами очень сильный, видимость хорошая, местами в дожде 200-500 м, высота волн 1,3-2,0 м, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +11", – говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Керченском проливе было введено накануне и позднее из-за непогоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена.
За минувшие сутки паромы выполнили 4 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 19 ноября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 394 940 пассажиров и 225 982 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 600 рейсов.
В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
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Керченская паромная переправаКерченский проливШтормовое предупреждениеНовости КрымаМорской транспортСитуация на Керченской переправеРосМорРечФлотКрымская погодаПогода в КрымуКрымКерчь
 
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