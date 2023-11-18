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Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Непогода приостановила работу Керченской паромной переправы в субботу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T12:18
2023-11-18T12:18
2023-11-18T12:38
керченская паромная переправа
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Непогода приостановила работу Керченской паромной переправы в субботу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Ранее в Росморречфлоте сообщали, что 18 ноября в проливе ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду и шторм - высота волн будет достигать двух метров. При этом существенных осадков не ожидается.В Крыму на эти выходные объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупреждают, что из-за выхода южного циклона в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные (30-40 мм), а также шквалистый ветер. Кроме того, на реках прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм обрушится на СимферопольДвухметровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправаОбложные дожди: погода в Крыму на выходных
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, керченский пролив
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за погоды
12:18 18.11.2023 (обновлено: 12:38 18.11.2023)