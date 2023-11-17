https://crimea.ria.ru/20231117/shtorm-obrushitsya-na-simferopol-1132852867.html
Шторм обрушится на Симферополь
Шторм обрушится на Симферополь - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Шторм обрушится на Симферополь
Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
крым
симферополь
крымская погода
погода в крыму
погода
гу мчс рф по республике крым
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120958320_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_5ab1547e4b10be617d50ee1ee3cdb8fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. По данным метеорологов, из-за выхода южного циклона на выходных в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-40 мм), а также шквалистый ветер. Кроме того, на реках прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходныхСмерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихииВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120958320_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8f84bcf9315e988733a65fbede814c7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, крымская погода, погода в крыму, погода, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
Шторм обрушится на Симферополь
В Симферополе 18-19 ноября ожидаются сильные ливни и ураганный ветер до 30 м/с