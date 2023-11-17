https://crimea.ria.ru/20231117/shtorm-obrushitsya-na-simferopol-1132852867.html

Шторм обрушится на Симферополь

Шторм обрушится на Симферополь - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Шторм обрушится на Симферополь

Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:00

крым

симферополь

крымская погода

погода в крыму

погода

гу мчс рф по республике крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120958320_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_5ab1547e4b10be617d50ee1ee3cdb8fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. По данным метеорологов, из-за выхода южного циклона на выходных в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-40 мм), а также шквалистый ветер. Кроме того, на реках прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходныхСмерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихииВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крымская погода, погода в крыму, погода, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма