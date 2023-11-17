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Шторм обрушится на Симферополь - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Шторм обрушится на Симферополь
Шторм обрушится на Симферополь - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Шторм обрушится на Симферополь
Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. По данным метеорологов, из-за выхода южного циклона на выходных в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-40 мм), а также шквалистый ветер. Кроме того, на реках прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходныхСмерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихииВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю
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Шторм обрушится на Симферополь

В Симферополе 18-19 ноября ожидаются сильные ливни и ураганный ветер до 30 м/с

12:00 17.11.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на ближайшие двое суток, ожидается шквальный ветер до 30 м/с и ливень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 ноября и в течение суток 19 ноября в Симферополе ожидается временами очень сильный дождь. Усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-восточный 25-30 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. По данным метеорологов, из-за выхода южного циклона на выходных в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (30-40 мм), а также шквалистый ветер. Кроме того, на реках прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
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