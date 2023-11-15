https://crimea.ria.ru/20231115/smerchi-podtopleniya-i-seli-kuban-gotovitsya-k-udaru-stikhii-1132804092.html
Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможны сходы селей, подъем воды в реках и образование... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T15:04
2023-11-15T15:04
2023-11-15T15:04
погода
сочи
краснодар
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/59/1115165984_0:209:960:749_1920x0_80_0_0_0cc7966ac283e4136bd38b3fd9539569.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможны сходы селей, подъем воды в реках и образование смерчей над морем. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Спасатели предупреждают о повышенном риске схода селевых потоков. Также возможно формирование смерчей над морем на участке Магри – Веселое.Кроме того, в Туапсинский район, где прогнозируются подтопления, направлена аэромобильная группировка МЧС с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой.Ведомство рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от туристических походов, не выходить из дома без особой необходимости, не находиться на улице вблизи высоких деревьев и рекламных щитов, под мостами.Ранее крымский главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Крыму. По данным ведомства, во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября в связи с сильными дождями на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четвергаШтормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветраЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму
сочи
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/59/1115165984_0:119:960:839_1920x0_80_0_0_a9737edec545e3d86ff0cf0f9a8fc6ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, сочи, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, новости
Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
На Кубани 15-17 ноября ожидаются сильные ливни с возможными смерчами и сходом селей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможны сходы селей, подъем воды в реках и образование смерчей над морем. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
"На территории Краснодарского края с 15 по 17 ноября ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди и ливни с грозами, подъемы уровня воды в реках с превышением опасных отметок, усиление ветра до 22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о повышенном риске схода селевых потоков. Также возможно формирование смерчей над морем на участке Магри – Веселое.
"МЧС Кубани функционирует в режиме повышенной готовности. В Краснодаре и Сочи организована круглосуточная работа оперативного штаба и групп в круглосуточном режиме по мониторингу обстановки, связанной с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в Туапсинский район, где прогнозируются подтопления, направлена аэромобильная группировка МЧС с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой.
Ведомство рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от туристических походов, не выходить из дома без особой необходимости, не находиться на улице вблизи высоких деревьев и рекламных щитов, под мостами.
Ранее крымский главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Крыму
. По данным ведомства, во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября в связи с сильными дождями на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.
Читайте также на РИА Новости Крым: