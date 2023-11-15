https://crimea.ria.ru/20231115/smerchi-podtopleniya-i-seli-kuban-gotovitsya-k-udaru-stikhii-1132804092.html

Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии

Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии

В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможны сходы селей, подъем воды в реках и образование... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T15:04

2023-11-15T15:04

2023-11-15T15:04

погода

сочи

краснодар

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

штормовое предупреждение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможны сходы селей, подъем воды в реках и образование смерчей над морем. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Спасатели предупреждают о повышенном риске схода селевых потоков. Также возможно формирование смерчей над морем на участке Магри – Веселое.Кроме того, в Туапсинский район, где прогнозируются подтопления, направлена аэромобильная группировка МЧС с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой.Ведомство рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от туристических походов, не выходить из дома без особой необходимости, не находиться на улице вблизи высоких деревьев и рекламных щитов, под мостами.Ранее крымский главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Крыму. По данным ведомства, во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября в связи с сильными дождями на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четвергаШтормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветраЧетыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, сочи, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, новости