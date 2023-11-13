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Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра
Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра
Сильные дожди и ветер пообещали синоптики Крыму в ближайшие сутки. О новом штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T14:03
2023-11-13T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер пообещали синоптики Крыму в ближайшие сутки. О новом штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.По данным синоптиков, непогода, захватившая полуостров в выходные, продолжится вечером 13 ноября, а также в ночь и вплоть до утра 14 ноября.Как сообщал РИА Новости Крым, штормовое предупреждение синоптики объявили в преддверии выходных. В субботу и воскресенье Крым и Севастополь накрыли сильные дожди. Однако намного больше регионы полуострова пострадали от порывов ветра.Начиная с вечера субботы в разных городах полуострова ликвидируют последствия непогоды: упавшие деревья, обрывы линий электропередач. Только в столице Крыма, по информации МБУ “Город”, за прошедшие сутки поступило 38 заявок об упавших деревьях.В Севастополе из-за сильного ветра поднялся шторм в бухте, в результате чего властям пришлось временно отменить морское пассажирское и паромное сообщение с Северной стороной города. Вместо катеров и паромов для севастопольцев временно наладили автобусное сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихииВ Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы – ФОТОШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
https://crimea.ria.ru/20231113/chetyre-desyatka-derevev-i-opory-osvescheniya-povalilo-vetrom-v-krymu-1132755012.html
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РИА Новости Крым
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Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра

14:03 13.11.2023 (обновлено: 14:05 13.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВетер в Симферополе
Ветер в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер пообещали синоптики Крыму в ближайшие сутки. О новом штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
По данным синоптиков, непогода, захватившая полуостров в выходные, продолжится вечером 13 ноября, а также в ночь и вплоть до утра 14 ноября.
“В южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с”, - отмечается в экстренном сообщении.
Как сообщал РИА Новости Крым, штормовое предупреждение синоптики объявили в преддверии выходных. В субботу и воскресенье Крым и Севастополь накрыли сильные дожди. Однако намного больше регионы полуострова пострадали от порывов ветра.
Начиная с вечера субботы в разных городах полуострова ликвидируют последствия непогоды: упавшие деревья, обрывы линий электропередач. Только в столице Крыма, по информации МБУ “Город”, за прошедшие сутки поступило 38 заявок об упавших деревьях.
В Севастополе из-за сильного ветра поднялся шторм в бухте, в результате чего властям пришлось временно отменить морское пассажирское и паромное сообщение с Северной стороной города. Вместо катеров и паромов для севастопольцев временно наладили автобусное сообщение.
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