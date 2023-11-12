В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
В Симферополе штормовым ветром согнуло дугой бетонный столб - ФОТО
14:43 12.11.2023 (обновлено: 14:50 12.11.2023)
© РИА Новости КрымВ Симферополе ветер гнет столбы
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших уточняется.
© РИА Новости КрымЭлектроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
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Электроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБетонный столб попросту раскрошился
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Бетонный столб попросту раскрошился
© РИА Новости Крым
1 из 2
Электроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 2
Бетонный столб попросту раскрошился
© РИА Новости Крым
В Симферополе устраняют последствия сильного ветра. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.
"Дежурные службы работают с утра. Убирают падающие деревья, ветки. В первую очередь деревья, которые перекрыли проезжую часть", - пояснил Антон Гумен.
Большое количество заявок, связанных с необходимостью устранения последствий разгула стихии, подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до о 27 метров в секунду.
Также сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.
По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения.
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