Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.11.2023
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T14:43
2023-11-12T14:50
симферополь
штормовое предупреждение
погода
крымская погода
погода в крыму
происшествия
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132741204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aad39b93e02350b5a8a80f3981356acd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших уточняется.В Симферополе устраняют последствия сильного ветра. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.Большое количество заявок, связанных с необходимостью устранения последствий разгула стихии, подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до о 27 метров в секунду.Также сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду
https://crimea.ria.ru/20231112/v-krymu-shtormovoy-veter-oborval-linii-elektroperedach-1132741021.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132741204_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_331edbb2d6c4d2a826da0c3513526f77.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, штормовое предупреждение, погода, крымская погода, погода в крыму, происшествия, городская среда
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО

В Симферополе штормовым ветром согнуло дугой бетонный столб - ФОТО

14:43 12.11.2023 (обновлено: 14:50 12.11.2023)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе ветер гнет столбы
В Симферополе ветер гнет столбы - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших уточняется.
© РИА Новости КрымЭлектроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
Электроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
1 из 2
Электроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБетонный столб попросту раскрошился
Бетонный столб попросту раскрошился
2 из 2
Бетонный столб попросту раскрошился
© РИА Новости Крым
1 из 2
Электроопора согнулась от порывов штормового ветра в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 2
Бетонный столб попросту раскрошился
© РИА Новости Крым
В Симферополе устраняют последствия сильного ветра. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.

"Дежурные службы работают с утра. Убирают падающие деревья, ветки. В первую очередь деревья, которые перекрыли проезжую часть", - пояснил Антон Гумен.

Большое количество заявок, связанных с необходимостью устранения последствий разгула стихии, подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до о 27 метров в секунду.
Также сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.
По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
В Севастополе паром приостановил работу из-за непогоды
Шторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
14:20
В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи
 
СимферопольШтормовое предупреждениеПогодаКрымская погодаПогода в КрымуПроисшествияГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
15:49Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину
15:42Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
15:28Россиян эвакуируют из сектора Газа
15:22Шторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
15:09ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
14:58ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
14:43В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО
14:20В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачи
13:46Развожаев навестил раненого при атаке дронов на Севастополь мужчину
13:31Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
13:09Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
12:45Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра
12:36Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
12:22Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов
11:59Морской транспорт Севастополя приостанавливает движение
11:45Спортсменка из Севастополя взяла серебро на Чемпионате России по боксу
11:31Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
11:13Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков
10:40Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
Лента новостейМолния