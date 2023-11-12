https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html

В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО

В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.11.2023

В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО

В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T14:43

2023-11-12T14:43

2023-11-12T14:50

симферополь

штормовое предупреждение

погода

крымская погода

погода в крыму

происшествия

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132741204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aad39b93e02350b5a8a80f3981356acd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб, передает корреспондент РИА Новости Крым. Информация о потерпевших уточняется.В Симферополе устраняют последствия сильного ветра. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.Большое количество заявок, связанных с необходимостью устранения последствий разгула стихии, подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до о 27 метров в секунду.Также сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра и двухметровых волн. А в Севастополе остановился морской пассажирский транспорт. Также в городе от сильного ветра упали несколько деревьев.По информации и.о. заместителя губернатора города Евгения Горлова, одно из деревьев повредило линию электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известноВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду

https://crimea.ria.ru/20231112/v-krymu-shtormovoy-veter-oborval-linii-elektroperedach-1132741021.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, штормовое предупреждение, погода, крымская погода, погода в крыму, происшествия, городская среда