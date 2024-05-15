https://crimea.ria.ru/20240515/medklaster-v-sevastopole-vlasti-obyasnili-perenos-srokov-stroitelstva-1137275449.html
Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства
Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства
Задержка строительства медицинского кластера в Севастополе связана с пандемией COVID и повышением цен на работы. Новые сроки определены в дорожной карте – он... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:21
2024-05-15T10:21
2024-05-15T10:21
радио "спутник в крыму"
александр кулагин
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
здоровье
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Задержка строительства медицинского кластера в Севастополе связана с пандемией COVID и повышением цен на работы. Новые сроки определены в дорожной карте – он будет возведен к 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.По его словам, на фоне пандемии COVID-19 "резко начали расти цены на стройку". Из-за этого задержалось возведение объектов и сдвинулись их сроки сдачи", но "сейчас работы ведутся активно".При этом он отметил, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев ставит задачу закончить работы как можно быстрее."Предполагается, что в 2024-25 годах строительные работы будут закончены. Стены будут стоять, дальше будет наполнение оборудованием", – отметил Кулагин.Замгубернатора подчеркнул, что сейчас правительство из-за западных санкций занимается подбором возможного оборудования."Потому что мы прекрасно понимаем, что часть поставщиков оборудования, к сожалению, с рынка Российской Федерации ушли. Аппараты поставили, а обслуживание прекратили. В этом есть определенные для нас сложности", – пояснил Кулагин.Он также заметил, что до тех пор, пока в Севастополе не появится новая больница скорой помощи, невозможно приступить к ремонту многоэтажного хирургического корпуса горбольницы №1, который уже "не в очень хорошем техническом состоянии"."Какими-то быстрыми задачами текущего ремонта пытаемся там более-менее порядок поддерживать. Но сложности, безусловно, есть, которые необходимо немножко переждать для того, чтобы создать нормальную инфраструктурную систему", – объяснил ситуацию Кулагин.В то же время он отметил, что в целом минувшее 10-летие показало прорывное развитие Севастополя в здравоохранении, хотя темпы строительства и оставляют желать лучшего."Что было в системе здравоохранения тогда и сейчас - это две большие разницы, как говорят в городе-герое Одессе. Инфраструктурно мы, конечно, хорошо прорываемся. Нам не хватает темпов строительства. Население Севастополя с 2014 года увеличилось почти в 1,5 раза. И, к сожалению, мы не успеваем немножко построить новые больницы в силу ряда объективных обстоятельств", – заявил Кулагин.Напомним, в феврале 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что медицинский кластер, в который входят больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер, строят по графику, и, согласно плану, "все работы, включая установку медицинского оборудования в новых лечебных учреждениях, будут завершены к концу лета 2025 года". Строительство медкластера в Севастополе началось в 2020-м году. До этого проект пришлось переделывать, потом сроки сдачи объекта переносились. Работы останавливались почти на 1,5 года. Весной 2021-го зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин остался недоволен отставанием работ, хотя и отметил, что на это есть объективные причины. В сентябре 2022 года правительство Севастополя анонсировало удорожание стоимости строительства медкластера до 10 млрд рублей. В феврале 2024 года Развожаев заявлял, что до конца 2024 года подрядчик должен завершить строительство зданий и перейти к отделочным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится
https://crimea.ria.ru/20231128/razvozhaev-dolozhil-putinu-o-razvitii-meditsiny-v-sevastopole-1133157988.html
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александр кулагин, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, инфраструктура
Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства
Задержка строительства медкластера в Севастополе связана с пандемией и повышением цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым.
Задержка строительства медицинского кластера в Севастополе связана с пандемией COVID и повышением цен на работы. Новые сроки определены в дорожной карте – он будет возведен к 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.
По его словам, на фоне пандемии COVID-19 "резко начали расти цены на стройку". Из-за этого задержалось возведение объектов и сдвинулись их сроки сдачи", но "сейчас работы ведутся активно".
"Немного задержались со строительством нашего медицинского кластера, куда у нас включается больница скорой медицинской помощи и новый онкоцентр. Сейчас эти работы ведутся активно. Правительство Российской Федерации определило единственного поставщика. Определили сейчас новые сроки: по дорожной карте больницы эти должны быть построены к 2026 году", – сказал Кулагин.
При этом он отметил, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев ставит задачу закончить работы как можно быстрее.
"Предполагается, что в 2024-25 годах строительные работы будут закончены. Стены будут стоять, дальше будет наполнение оборудованием", – отметил Кулагин.
Замгубернатора подчеркнул, что сейчас правительство из-за западных санкций занимается подбором возможного оборудования.
"Потому что мы прекрасно понимаем, что часть поставщиков оборудования, к сожалению, с рынка Российской Федерации ушли. Аппараты поставили, а обслуживание прекратили. В этом есть определенные для нас сложности", – пояснил Кулагин.
Он также заметил, что до тех пор, пока в Севастополе не появится новая больница скорой помощи, невозможно приступить к ремонту многоэтажного хирургического корпуса горбольницы №1, который уже "не в очень хорошем техническом состоянии".
"Какими-то быстрыми задачами текущего ремонта пытаемся там более-менее порядок поддерживать. Но сложности, безусловно, есть, которые необходимо немножко переждать для того, чтобы создать нормальную инфраструктурную систему", – объяснил ситуацию Кулагин.
В то же время он отметил, что в целом минувшее 10-летие показало прорывное развитие Севастополя в здравоохранении, хотя темпы строительства и оставляют желать лучшего.
"Что было в системе здравоохранения тогда и сейчас - это две большие разницы, как говорят в городе-герое Одессе. Инфраструктурно мы, конечно, хорошо прорываемся. Нам не хватает темпов строительства. Население Севастополя с 2014 года увеличилось почти в 1,5 раза. И, к сожалению, мы не успеваем немножко построить новые больницы в силу ряда объективных обстоятельств", – заявил Кулагин.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, строятся новые и ремонтируются старые поликлиники, которые насыщаются современным оборудованием, а "практически все сельские зоны оснащены современными фельдшерско-акушерскими пунктами". Самой же главной проблемой для города в области медицины замгубернатора назвал нехватку кадров.
Напомним, в феврале 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил
, что медицинский кластер, в который входят больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер, строят по графику, и, согласно плану, "все работы, включая установку медицинского оборудования в новых лечебных учреждениях, будут завершены к концу лета 2025 года".
Строительство медкластера в Севастополе началось в 2020-м году. До этого проект пришлось переделывать, потом сроки сдачи объекта переносились. Работы останавливались почти на 1,5 года. Весной 2021-го зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин остался недоволен отставанием работ, хотя и отметил, что на это есть объективные причины. В сентябре 2022 года правительство Севастополя анонсировало удорожание стоимости строительства медкластера до 10 млрд рублей. В феврале 2024 года Развожаев заявлял, что до конца 2024 года подрядчик должен завершить строительство зданий и перейти к отделочным работам.
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