https://crimea.ria.ru/20241218/desantniki-iz-feodosii-gromyat-vrazheskuyu-tekhniku-v-kurskoy-oblasti-1142703793.html

Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области

Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области

Расчет операторов БПЛА десантников из Феодосии уничтожил американский танк Abrams, который украинские боевики использовали в Курской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T06:55

2024-12-18T06:55

2024-12-18T07:07

феодосия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Расчет операторов БПЛА десантников из Феодосии уничтожил американский танк Abrams, который украинские боевики использовали в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.Расчет операторов беспилотников заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка. Перед группой стояла задача найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций российских военных.Вскоре операторы дронов обнаружили танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным "Чехов" – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничьеКак артиллеристы из Крыма приближают победу – видео

феодосия

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости крыма, потери всу