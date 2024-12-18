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Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области
Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области
Расчет операторов БПЛА десантников из Феодосии уничтожил американский танк Abrams, который украинские боевики использовали в Курской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T06:55
2024-12-18T06:55
2024-12-18T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Расчет операторов БПЛА десантников из Феодосии уничтожил американский танк Abrams, который украинские боевики использовали в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.Расчет операторов беспилотников заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка. Перед группой стояла задача найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций российских военных.Вскоре операторы дронов обнаружили танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным "Чехов" – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничьеКак артиллеристы из Крыма приближают победу – видео
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости крыма, потери всу
Десантники из Феодосии громят вражескую технику в Курской области
Десантники из Феодосии уничтожили американский танк Abrams в Курской области
06:55 18.12.2024 (обновлено: 07:07 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Расчет операторов БПЛА десантников из Феодосии уничтожил американский танк Abrams, который украинские боевики использовали в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США", – цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства РФ.
Расчет операторов беспилотников заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка. Перед группой стояла задача найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций российских военных.
Вскоре операторы дронов обнаружили танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным "Чехов" – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована.
"Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в Курской области, как советского, так и западного производства", – рассказали в Минобороны РФ.
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