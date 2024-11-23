Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
В Курской области десантники из Крыма сорвали попытку прорыва ВСУ и захватили трофей
14:21 23.11.2024 (обновлено: 14:23 23.11.2024)
© Министерство обороны РФКрымские десантники пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, бойцы устроили засаду в одном из приграничных районов Курской области и полностью разбили подразделение врага, которое планировало вторгнуться на территорию России.
"Крымские десантники уничтожили украинских боевиков и их технику, а также захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства", - рассказали в военном ведомстве.
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Трофейная западная техника после разгромного боя была доставлена на ремонт в российские подразделения.
"Командование поставило задачу, дало координаты. Изучили данный район, нашли вот этот экземпляр (бронеавтомобиль), реанимировали его, приняли решение забирать. Своим ходом не получилось, потому что очень много технических сложностей, вызвали ремонтно-эвакуационную группу наших товарищей с подразделения, которые тут отработали свою задачу на "пять с плюсом", - рассказал один из военнослужащих.
За сутки армия России уничтожила в Курской области 360 боевиков ВСУ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих.
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