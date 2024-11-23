https://crimea.ria.ru/20241123/krymskie-desantniki-sorvali-popytku-vsu-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-1142080811.html

Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T14:21

2024-11-23T14:21

2024-11-23T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, бойцы устроили засаду в одном из приграничных районов Курской области и полностью разбили подразделение врага, которое планировало вторгнуться на территорию России. "Крымские десантники уничтожили украинских боевиков и их технику, а также захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства", - рассказали в военном ведомстве.Трофейная западная техника после разгромного боя была доставлена на ремонт в российские подразделения.За сутки армия России уничтожила в Курской области 360 боевиков ВСУ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как артиллеристы из Крыма приближают победу – видео Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбростьПутин рассказал о ситуации в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230925/v-shage-ot-linii-ognya---intervyu-s-peredovoy-1131636852.html

https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html

курская область

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