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Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T14:21
2024-11-23T14:23
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
воздушно-десантные войска россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, бойцы устроили засаду в одном из приграничных районов Курской области и полностью разбили подразделение врага, которое планировало вторгнуться на территорию России. "Крымские десантники уничтожили украинских боевиков и их технику, а также захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства", - рассказали в военном ведомстве.Трофейная западная техника после разгромного боя была доставлена на ремонт в российские подразделения.За сутки армия России уничтожила в Курской области 360 боевиков ВСУ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как артиллеристы из Крыма приближают победу – видео Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбростьПутин рассказал о ситуации в зоне СВО
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-десантные войска россии
Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

В Курской области десантники из Крыма сорвали попытку прорыва ВСУ и захватили трофей

14:21 23.11.2024 (обновлено: 14:23 23.11.2024)
 
© Министерство обороны РФКрымские десантники пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Крымские десантники пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Курскую область на западном бронированном автомобиле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, бойцы устроили засаду в одном из приграничных районов Курской области и полностью разбили подразделение врага, которое планировало вторгнуться на территорию России.
"Крымские десантники уничтожили украинских боевиков и их технику, а также захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства", - рассказали в военном ведомстве.
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25 сентября 2023, 20:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
В шаге от линии огня - интервью с передовой
Трофейная западная техника после разгромного боя была доставлена на ремонт в российские подразделения.
"Командование поставило задачу, дало координаты. Изучили данный район, нашли вот этот экземпляр (бронеавтомобиль), реанимировали его, приняли решение забирать. Своим ходом не получилось, потому что очень много технических сложностей, вызвали ремонтно-эвакуационную группу наших товарищей с подразделения, которые тут отработали свою задачу на "пять с плюсом", - рассказал один из военнослужащих.
За сутки армия России уничтожила в Курской области 360 боевиков ВСУ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВоздушно-десантные войска России
 
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