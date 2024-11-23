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Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды бойцам группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T10:30
2024-11-23T10:30
2024-11-23T10:35
министерство обороны рф
андрей белоусов
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды бойцам группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны.Военнослужащие удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость"."Для меня, конечно, гордость, получить такую высокую награду от самого министра обороны России. Даже не ожидал, что сам лично приедет на вручение", - отметил командир роты Тимур Милолю.Заместитель командира взвода Николай Бабин рассказал, как бойцы остановили движение колонны украинской бронетехники."Подбив первую машину, тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать ее как следует. Это общая работа. Все налажено было, отработали как надо", - рассказал он.Оператор ПТУР (противотанковая управляемая ракета) Вячеслав Саркисов отметил, что остановить врага удалось под плотным огнем в ожесточенном сражении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыНесколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску героюВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
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министерство обороны рф, андрей белоусов, группировка войск "север", вооруженные силы россии, награды, новости, герои сво, новости сво
Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
Белоусов вручил бойцам "Севера" ордена Мужества и медали "За отвагу" и "За храбрость"
10:30 23.11.2024 (обновлено: 10:35 23.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды бойцам группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны.
Военнослужащие удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость".
"Остановить колонну бронетехники врага, не позволить ему пройти по нашей земле, дать достойный отпор — конечно, это поступок настоящих героев!" - подчеркнули в военном ведомстве.
"Для меня, конечно, гордость, получить такую высокую награду от самого министра обороны России. Даже не ожидал, что сам лично приедет на вручение", - отметил командир роты Тимур Милолю.
Заместитель командира взвода Николай Бабин рассказал, как бойцы остановили движение колонны украинской бронетехники.
"Подбив первую машину, тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать ее как следует. Это общая работа. Все налажено было, отработали как надо", - рассказал он.
Оператор ПТУР (противотанковая управляемая ракета) Вячеслав Саркисов отметил, что остановить врага удалось под плотным огнем в ожесточенном сражении.
"Наш расчет подбил две единицы техники с личным составом противника. В дальнейшем под вражеским плотным огнем артиллерии и минометов вели ожесточенный бой с противником и не дали ему развить свой успех", - отметил герой.
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