https://crimea.ria.ru/20241123/belousov-nagradil-boytsov-severa-za-muzhestvo-i-khrabrost-1142076713.html

Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость

Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды бойцам группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T10:30

2024-11-23T10:30

2024-11-23T10:35

министерство обороны рф

андрей белоусов

группировка войск "север"

вооруженные силы россии

награды

новости

герои сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/17/1142076602_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_e9fa915023f12b6591c5d5752d2d9b95.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награды бойцам группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны.Военнослужащие удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость"."Для меня, конечно, гордость, получить такую высокую награду от самого министра обороны России. Даже не ожидал, что сам лично приедет на вручение", - отметил командир роты Тимур Милолю.Заместитель командира взвода Николай Бабин рассказал, как бойцы остановили движение колонны украинской бронетехники."Подбив первую машину, тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать ее как следует. Это общая работа. Все налажено было, отработали как надо", - рассказал он.Оператор ПТУР (противотанковая управляемая ракета) Вячеслав Саркисов отметил, что остановить врага удалось под плотным огнем в ожесточенном сражении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыНесколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску героюВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, группировка войск "север", вооруженные силы россии, награды, новости, герои сво, новости сво