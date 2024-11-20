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Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою
Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб,... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T16:21
2024-11-20T16:21
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общество
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школа
новости крыма
игорь ткаченко
память
памятники героям сво в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб, отражая вторжение украинских боевиков в Курскую область. Об этом сообщили в администрации города.Павел родился в Мариуполе. Его семья переехала в Феодосию после событий 2014 года. Здесь он окончил школу №9, затем Керченский политехнический колледж, прошел срочную службу и с началом спецоперации отправился на фронт добровольцем. После вторжении украинских боевиков на российскую территорию в Курской области, рота Павла была переброшена на это направление. Рядовой Павел Зиновьев указом президента Российской Федерации Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.На церемонии открытия памятной доски присутствовали власти города, семья погибшего бойца, товарищи и педагоги, которые знали героя. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, герои сво, общество, патриотическое воспитание, школа, новости крыма, игорь ткаченко, память, памятники героям сво в крыму
Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою

В Феодосии в школе №9 открыли памятную доску герою спецоперации Павлу Зиновьеву

16:21 20.11.2024
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб, отражая вторжение украинских боевиков в Курскую область. Об этом сообщили в администрации города.
Павел родился в Мариуполе. Его семья переехала в Феодосию после событий 2014 года. Здесь он окончил школу №9, затем Керченский политехнический колледж, прошел срочную службу и с началом спецоперации отправился на фронт добровольцем.

"Был зачислен в инженерную роту и выполнял боевые задачи на Херсонском направлении, проявляя смелость и смекалку. В поселке Работино, спасая раненного командира, боец в течение нескольких часов нес его на себе к месту дислокации, за что впоследствии получил медаль "За отвагу", - уточнили в феодосийской администрации.

© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
После вторжении украинских боевиков на российскую территорию в Курской области, рота Павла была переброшена на это направление.
"9 сентября 2024 года около двух часов ночи, возвращаясь с боевой задачи на автомобиле УАЗ, их группа в составе шести человек подверглась воздушной атаке БПЛА. Выжить не удалось никому", - сообщили власти.
Рядовой Павел Зиновьев указом президента Российской Федерации Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
На церемонии открытия памятной доски присутствовали власти города, семья погибшего бойца, товарищи и педагоги, которые знали героя.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
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