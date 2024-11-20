https://crimea.ria.ru/20241120/neskolko-chasov-nes-komandira-v-feodosii-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-1142002811.html

Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою

Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою

В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб,... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T16:21

2024-11-20T16:21

2024-11-20T16:21

крым

феодосия

герои сво

общество

патриотическое воспитание

школа

новости крыма

игорь ткаченко

память

памятники героям сво в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142002103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a34eeca35f9d35a2722c0b480db0a893.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб, отражая вторжение украинских боевиков в Курскую область. Об этом сообщили в администрации города.Павел родился в Мариуполе. Его семья переехала в Феодосию после событий 2014 года. Здесь он окончил школу №9, затем Керченский политехнический колледж, прошел срочную службу и с началом спецоперации отправился на фронт добровольцем. После вторжении украинских боевиков на российскую территорию в Курской области, рота Павла была переброшена на это направление. Рядовой Павел Зиновьев указом президента Российской Федерации Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.На церемонии открытия памятной доски присутствовали власти города, семья погибшего бойца, товарищи и педагоги, которые знали героя. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, герои сво, общество, патриотическое воспитание, школа, новости крыма, игорь ткаченко, память, памятники героям сво в крыму