Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою
В Феодосии в школе №9 открыли памятную доску герою спецоперации Павлу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву. Молодой человек вынес с поля боя раненого командира и погиб, отражая вторжение украинских боевиков в Курскую область. Об этом сообщили в администрации города.
Павел родился в Мариуполе. Его семья переехала в Феодосию после событий 2014 года. Здесь он окончил школу №9, затем Керченский политехнический колледж, прошел срочную службу и с началом спецоперации отправился на фронт добровольцем.
"Был зачислен в инженерную роту и выполнял боевые задачи на Херсонском направлении, проявляя смелость и смекалку. В поселке Работино, спасая раненного командира, боец в течение нескольких часов нес его на себе к месту дислокации, за что впоследствии получил медаль "За отвагу", - уточнили в феодосийской администрации.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
После вторжении украинских боевиков на российскую территорию в Курской области, рота Павла была переброшена на это направление.
"9 сентября 2024 года около двух часов ночи, возвращаясь с боевой задачи на автомобиле УАЗ, их группа в составе шести человек подверглась воздушной атаке БПЛА. Выжить не удалось никому", - сообщили власти.
Рядовой Павел Зиновьев указом президента Российской Федерации Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
На церемонии открытия памятной доски присутствовали власти города, семья погибшего бойца, товарищи и педагоги, которые знали героя.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВ Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
В Феодосии открыли памятную доску герою спецоперации солдату Павлу Александровичу Зиновьеву
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