Рейтинг@Mail.ru
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241113/vyplaty-voennym-peresmotryat-v-zavisimosti-ot-tyazhesti-raneniy---ukaz-1141823843.html
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:28
владимир путин (политик)
ветераны сво
герои сво
помощь бойцам сво
выплаты и компенсации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1c/1123684263_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2e2904995dfd0c6df81284d976d5c297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального опубликования правовых актов.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания - 13 ноября.Согласно действующим правилам, военнослужащие получают за ранение три миллиона рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили. Разработать нормативно-правовые акты, которые помогут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат, ранее поручил министр обороны России Андрей Белоусов, по мнению которого, это - вопрос справедливости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1c/1123684263_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5192139e1189112bc3f8f9d2cf6988d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, новости
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения

14:13 13.11.2024 (обновлено: 14:28 13.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального опубликования правовых актов.

"Правительству Российской Федерации определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременных выплат (до трех миллионов рублей), осуществляемых лицам, которым в соответствии с указом президента РФ установлена единая временная выплата", - сказано в тексте документа.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания - 13 ноября.
Согласно действующим правилам, военнослужащие получают за ранение три миллиона рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили.
Разработать нормативно-правовые акты, которые помогут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат, ранее поручил министр обороны России Андрей Белоусов, по мнению которого, это - вопрос справедливости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
 
Владимир Путин (политик)Ветераны СВОГерои СВОПомощь бойцам СВОВыплаты и компенсацииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Для расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа
14:16Турция разорвала отношения с Израилем
14:13Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
13:58В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов
13:42Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова
13:35В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
13:26Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки
13:15Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
12:52Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта
12:43Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе
12:34Военные аэродромы разбиты на Украине
12:26Замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину
12:19"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения
12:15В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года
12:09Армия России освободила Ровнополь в ДНР
12:02"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
11:25На Аю-Даге спасли замерзшего туриста
11:15Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
10:55При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
10:41В Симферополе и Ялте частично пропал свет
Лента новостейМолния