https://crimea.ria.ru/20241113/vyplaty-voennym-peresmotryat-v-zavisimosti-ot-tyazhesti-raneniy---ukaz-1141823843.html

Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T14:13

2024-11-13T14:13

2024-11-13T14:28

владимир путин (политик)

ветераны сво

герои сво

помощь бойцам сво

выплаты и компенсации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального опубликования правовых актов.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания - 13 ноября.Согласно действующим правилам, военнослужащие получают за ранение три миллиона рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили. Разработать нормативно-правовые акты, которые помогут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат, ранее поручил министр обороны России Андрей Белоусов, по мнению которого, это - вопрос справедливости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, новости