https://crimea.ria.ru/20241113/vyplaty-voennym-peresmotryat-v-zavisimosti-ot-tyazhesti-raneniy---ukaz-1141823843.html
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:28
владимир путин (политик)
ветераны сво
герои сво
помощь бойцам сво
выплаты и компенсации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения. Документ опубликован в среду на портале официального опубликования правовых актов.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания - 13 ноября.Согласно действующим правилам, военнослужащие получают за ранение три миллиона рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили. Разработать нормативно-правовые акты, которые помогут учитывать особенности и тяжесть ранений участников спецоперации при назначении им соответствующих выплат, ранее поручил министр обороны России Андрей Белоусов, по мнению которого, это - вопрос справедливости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, новости
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
Путин подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения
14:13 13.11.2024 (обновлено: 14:28 13.11.2024)