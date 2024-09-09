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Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
Военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей смогут получать компенсацию за использование личного автомобиля. О принятии постановления, уточняющего... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T11:24
2024-09-09T11:24
2024-09-09T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей смогут получать компенсацию за использование личного автомобиля. О принятии постановления, уточняющего порядок льготного проезда военнослужащих и членов их семей, сообщает правительство России.Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих". Однако ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована."До сих пор военнослужащие получали ее (компенсацию – ред.) только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы", - уточняют в кабинете министров РФ.В правительстве РФ обращают внимание, что порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны, а также другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.В начале августа в правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
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россия, правительство россии, выплаты и компенсации, общество, новости, автомобиль
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
Военным будут компенсировать использование личного автомобиля в командировках и отпуске
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей смогут получать компенсацию за использование личного автомобиля. О принятии постановления, уточняющего порядок льготного проезда военнослужащих и членов их семей, сообщает правительство России.
"Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках", - говорится в Telegram-канале правительства.
Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих". Однако ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована.
"До сих пор военнослужащие получали ее (компенсацию – ред.) только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы", - уточняют в кабинете министров РФ.
В правительстве РФ обращают внимание, что порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны, а также другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.
В начале августа в правительстве РФ утвердили правила
осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.
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