https://crimea.ria.ru/20240909/voennye-smogut-poluchit-kompensatsiyu-za-ispolzovanie-lichnogo-avtomobilya-1140223260.html

Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

Военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей смогут получать компенсацию за использование личного автомобиля. О принятии постановления, уточняющего... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T11:24

2024-09-09T11:24

2024-09-09T11:24

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выплаты и компенсации

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автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей смогут получать компенсацию за использование личного автомобиля. О принятии постановления, уточняющего порядок льготного проезда военнослужащих и членов их семей, сообщает правительство России.Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих". Однако ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована."До сих пор военнослужащие получали ее (компенсацию – ред.) только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы", - уточняют в кабинете министров РФ.В правительстве РФ обращают внимание, что порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны, а также другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.В начале августа в правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, выплаты и компенсации, общество, новости, автомобиль