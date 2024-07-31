https://crimea.ria.ru/20240731/putin-podpisal-ukaz-o-vyplate--podpisavshim-kontrakt-na-svo-po-400-tysyach-1139260019.html

Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T10:35

2024-07-31T10:35

2024-07-31T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Уточняется, что выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Обязанность по выплате возложена на субъекты РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняют

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2024

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