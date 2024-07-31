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Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей
Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T10:35
2024-07-31T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Уточняется, что выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Обязанность по выплате возложена на субъекты РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняют
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россия, новости, новости сво, выплаты и компенсации, владимир путин (политик), министерство обороны рф, армия и флот
Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей
Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч рублей контрактникам на СВО
10:35 31.07.2024 (обновлено: 10:41 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Установить <…> гражданам РФ и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.
Уточняется, что выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Обязанность по выплате возложена на субъекты РФ.
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