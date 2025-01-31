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В Крыму центр "Возрождение" готов принимать бойцов СВО на реабилитацию

В Крыму центр "Возрождение" готов принимать бойцов СВО на реабилитацию - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Крыму центр "Возрождение" готов принимать бойцов СВО на реабилитацию

Бывший Национальный центр паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина" в Евпатории, национализированный властями Крыма и... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T07:12

2025-01-31T07:12

2025-01-31T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бывший Национальный центр паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина" в Евпатории, национализированный властями Крыма и переименованный в "Возрождение", подготовлен к приему ветеранов специальной военной операции для прохождения полноценной реабилитации и отдыха. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Она отметила, что вся инфраструктура "Возрождения" находится в отличном состоянии и готова к приему бойцов. Кроме того, в этом центре будут бесплатно отдыхать и оздоравливаться члены семей погибших воинов.По словам Романовской, первый заезд в "Возрождение" ветеранов для прохождения реабилитации ожидается с наступлением теплого времени года.Кроме того, в Крыму пересматриваются программы профессиональной подготовки ветеранов СВО, имеющих инвалидность и в целом ограниченные возможности здоровья."У нас уже есть заказы от предпринимателей, которые занимаются швейным делом, по-прежнему очень популярна профессия обувщика. Также мы предлагаем ребятам получить профессию мастера по ремонту современных гаджетов. При центре реабилитации открыт автодром, можно абсолютно бесплатно получить профессию водителя категории В", - уточнила Романовская.Она подчеркнула, что в Крыму ветераны СВО смогут пройти комплексную реабилитацию, как медицинскую, так и социальную и профессиональную.Замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось ранее сообщила, что медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Возрождение" в 2025 году смогут пройти более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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