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В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО
В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО
Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T13:42
2024-12-03T13:42
2024-12-03T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.По ее словам, центр "Эволюция", который будет переименован в "Возрождение", на данный момент находится в оперативном управлении крымского государственного Центра профессиональной реабилитации инвалидов.Кроме того, по ее словам, в Крыму предусмотрены 14-дневные курсы санаторно-курортного лечения для семей погибших бойцов.Замминистра добавила, что на сегодняшний день в Крыму 143 участника СВО признаны инвалидами. Из них 65 ветеранов обеспечены высокотехнологичными протезами. На эти цели по линии Социального фонда были выделены 132 миллиона рублей.Ранее Елена Лось в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. В частности, в этом году 65 бойцам предложили трудоустройство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, елена лось, герои сво, ветераны сво, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, реабилитация
В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО
В Крыму более 60 бойцов СВО пройдут реабилитацию в национализированном центре в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.
По ее словам, центр "Эволюция", который будет переименован в "Возрождение", на данный момент находится в оперативном управлении крымского государственного Центра профессиональной реабилитации инвалидов.
"Разработана программа реабилитации для ребят. Со следующего года стартует региональная программа, в течение 2025 года у нас пройдут 21-дневный курс реабилитации 64 участника СВО", – сказала замминистра на заседании президиума крымского парламента.
Кроме того, по ее словам, в Крыму предусмотрены 14-дневные курсы санаторно-курортного лечения для семей погибших бойцов.
Замминистра добавила, что на сегодняшний день в Крыму 143 участника СВО признаны инвалидами. Из них 65 ветеранов обеспечены высокотехнологичными протезами. На эти цели по линии Социального фонда были выделены 132 миллиона рублей.
Ранее Елена Лось в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала, что участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. В частности, в этом году 65 бойцам предложили трудоустройство.
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