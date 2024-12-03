https://crimea.ria.ru/20241203/v-krymu-natsionalizirovannyy-tsentr-otdali-pod-reabilitatsiyu-veteranov-svo-1142335984.html

В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО

В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО

Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T13:42

2024-12-03T13:42

2024-12-03T13:42

новости крыма

елена лось

герои сво

ветераны сво

министерство труда и соцзащиты крыма

соцзащита

реабилитация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134553267_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_397f55a1b2ac87790cf7ac5b9ec4ce7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.По ее словам, центр "Эволюция", который будет переименован в "Возрождение", на данный момент находится в оперативном управлении крымского государственного Центра профессиональной реабилитации инвалидов.Кроме того, по ее словам, в Крыму предусмотрены 14-дневные курсы санаторно-курортного лечения для семей погибших бойцов.Замминистра добавила, что на сегодняшний день в Крыму 143 участника СВО признаны инвалидами. Из них 65 ветеранов обеспечены высокотехнологичными протезами. На эти цели по линии Социального фонда были выделены 132 миллиона рублей.Ранее Елена Лось в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. В частности, в этом году 65 бойцам предложили трудоустройство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, елена лось, герои сво, ветераны сво, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, реабилитация