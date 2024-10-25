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Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T06:01
2024-10-25T08:03
крым
радио "спутник в крыму"
владислав буря
саки
ветераны сво
новости крыма
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся восстановлением воинов-афганцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По его словам, город Саки исторически развивался как реабилитационный курорт, и ему пора активно заявлять о себе как об одном из самых лучших в мире, а не только в России. При этом он отметил, что у санаториев здесь есть специфика, которая очень важна для решения актуальной задачи – лечения и реабилитации бойцов СВО.Экспертное сообщество и министерство курортов и туризма Крыма рассматривает Саки как своего рода центр реабилитации для бойцов спецоперации, добавил Владислав Буря."Ребята, которые вернулись со специальной военной операции, нуждаются в особом подходе с точки зрения восстановления психоэмоционального баланса и физического. Те, кто протезирован, им потребуется стабильное лечение и реабилитация. И в этом смысле у нас огромный потенциал", – сказал эксперт.Он уверен, что присутствие в санаториях Крыма бойцов СВО будет являться своеобразной гарантией качества работающих там специалистов, считает Владислав Буря.Ранее о том, что Крым может стать здравницей для участников СВО и членов их семей говорил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения
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крым, владислав буря, саки, ветераны сво, новости крыма, мнения
Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

Город-курорт Саки может стать центром лечения и реабилитации участников СВО

06:01 25.10.2024 (обновлено: 08:03 25.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся восстановлением воинов-афганцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
По его словам, город Саки исторически развивался как реабилитационный курорт, и ему пора активно заявлять о себе как об одном из самых лучших в мире, а не только в России. При этом он отметил, что у санаториев здесь есть специфика, которая очень важна для решения актуальной задачи – лечения и реабилитации бойцов СВО.

"В санаториях курорта Саки до сих пор работают врачи, которые занимались еще ребятами с Афганистана – там огромный опыт", – сказал Владислав Буря.

Экспертное сообщество и министерство курортов и туризма Крыма рассматривает Саки как своего рода центр реабилитации для бойцов спецоперации, добавил Владислав Буря.
"Ребята, которые вернулись со специальной военной операции, нуждаются в особом подходе с точки зрения восстановления психоэмоционального баланса и физического. Те, кто протезирован, им потребуется стабильное лечение и реабилитация. И в этом смысле у нас огромный потенциал", – сказал эксперт.
Он уверен, что присутствие в санаториях Крыма бойцов СВО будет являться своеобразной гарантией качества работающих там специалистов, считает Владислав Буря.
Ранее о том, что Крым может стать здравницей для участников СВО и членов их семей говорил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымВладислав БуряСакиВетераны СВОНовости КрымаМнения
 
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