https://crimea.ria.ru/20241025/gorod-kurort-saki-mozhet-stat-tsentrom-reabilitatsii-uchastnikov-svo-v-krymu-1141314041.html

Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T06:01

2024-10-25T06:01

2024-10-25T08:03

крым

радио "спутник в крыму"

владислав буря

саки

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новости крыма

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главным центром лечения и реабилитации бойцов СВО в Крыму может стать город-курорт Саки, в санаториях которого до сих пор работают врачи, занимавшиеся восстановлением воинов-афганцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По его словам, город Саки исторически развивался как реабилитационный курорт, и ему пора активно заявлять о себе как об одном из самых лучших в мире, а не только в России. При этом он отметил, что у санаториев здесь есть специфика, которая очень важна для решения актуальной задачи – лечения и реабилитации бойцов СВО.Экспертное сообщество и министерство курортов и туризма Крыма рассматривает Саки как своего рода центр реабилитации для бойцов спецоперации, добавил Владислав Буря."Ребята, которые вернулись со специальной военной операции, нуждаются в особом подходе с точки зрения восстановления психоэмоционального баланса и физического. Те, кто протезирован, им потребуется стабильное лечение и реабилитация. И в этом смысле у нас огромный потенциал", – сказал эксперт.Он уверен, что присутствие в санаториях Крыма бойцов СВО будет являться своеобразной гарантией качества работающих там специалистов, считает Владислав Буря.Ранее о том, что Крым может стать здравницей для участников СВО и членов их семей говорил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владислав буря, саки, ветераны сво, новости крыма, мнения